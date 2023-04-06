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Жилье за миллионы долларов и элитные авто: журналисты рассказали, сколько "намолил" Павел из УПЦ МП

6 апреля 2023, 11:13
Журналисты из Bihus.Info провели исследование и показали невероятно дорогое имущество митрополита Павла из УПЦ МП.
Митрополит Павел, Мерс
Митрополит Павел/ коллаж фото УНИАН и скриншот их видео

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), который подозревается украинскими правоохранителями в оправдании вооруженной агрессии РФ и разжигании межрелигиозной вражды, имеет в собственности особняк за 1 млн долларов США и дорогие авто. Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.Info.

С 2016-го митрополиту принадлежит авто-кроссовер Mercedes-Benz Gle 350 2013 года выпуска, стоимость которого составляла около 53 тысячи долларов США. А с января 2022-го — микроавтобус Mercedes-Benz 220, который стоит от 88 тысяч долларов США.

"В последнее время митрополита замечали на удлиненном четырехсотом Mercedes, оформленном новым в 2018 году. Такой салон стоит от 135 тысяч долларов. Но де-юре он митрополиту не принадлежит", — говорят расследователи.

видео дня

В селе Вороньков (Киевская область) у Павла есть двухэтажный дом площадью 580 квадратных метров, построенный на участке площадью 40 соток. В 2016 году его выставляли на продажу за 1,3 млн долларов США, а в описании говорилось, что он полностью меблирован изделиями итальянских и английских мастеров. Также на территории есть еще один двухэтажный гостевой дом площадью 170 квадратных метров, беседка и дом охраны.

Также у Павла есть имущественный комплекс со складами и коровниками. Земля под ними (чуть больше 6 гектаров) принадлежит сельсовету, но митрополит ее арендует и сдает в субаренду некоему Александру Матвиенко. На того оформлена фирма МПЛ Агро, которая зарегистрирована по адресу комплекса Лебедя.

Еще у митрополита есть дом площадью 506 квадратных метров, который расположен в Печерском районе Киева. По данным расследователей, там есть турецкая баня, финская сауна, бассейн и отдельный лифт. Журналисты предполагают, что его ориентировочная стоимость может быть больше 1 млн долларов.

Скандалы с УПЦ МП и Киево-Печерской Лаврой

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

Позднее министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. №519 "Вопросы передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений".

"Рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов", - написал он.

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