Совет Украина-НАТО на уровне главнокомандующих состоялся без Залужного

В среду, 17 января, состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в Брюсселе на уровне руководителей оборонных ведомств. Однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не принял в ней участия. Об этом сообщила Миссия Украины при НАТО в Facebook.
"Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате на уровне начальников обороны. Военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан от имени главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного обратился к союзникам", - отметили в сообщении.
На заседании Украину представлял генерал-майор Сергей Салкуцан. Ранее главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планировали присоединить к встрече в формате видеоконференции.
Военный представитель Украины информировал союзников о текущей ситуации на поле боя, осветил первоочередные потребности Вооруженных Сил Украины и призвал к увеличению поставок вооружения, в частности систем противовоздушной обороны и ракет.
Совет Украина-НАТО
Как сообщил Главред, в январе 2024 года впервые запланировали заседание Совета Украина-НАТО на уровне начальников вооруженных сил. Встреча была созвана в рамках заседания Военного комитета НАТО с участием начальников вооруженных сил стран-членов и Швеции.
Напомним, в ответ на интенсивные атаки оккупантов на украинские города, состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО по инициативе Украины. Одной из ключевых тем обсуждения было усиление противовоздушной обороны страны.
Кроме этого, ранее президент Зеленский созвал заседание Совета Украина-НАТО. На нем обсуждали вопрос о зерновой сделке.
Читайте также:
- "НАТО готовится к войне с Россией": в Альянсе сделали заявление о статье Bild
- Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией
- Возможна ли война НАТО и РФ: в ISW оценили вероятность прямой конфронтации