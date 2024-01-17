Совет Украина-НАТО на уровне главнокомандующих состоялся без Залужного

В Брюсселе состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне военных главнокомандующих.

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Залужный не участвовал во встрече Украина-НАТО / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / UkraineNatoMission

В среду, 17 января, состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в Брюсселе на уровне руководителей оборонных ведомств. Однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не принял в ней участия. Об этом сообщила Миссия Украины при НАТО в Facebook.

"Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате на уровне начальников обороны. Военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан от имени главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного обратился к союзникам", - отметили в сообщении.

На заседании Украину представлял генерал-майор Сергей Салкуцан. Ранее главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планировали присоединить к встрече в формате видеоконференции.

видео дня

Военный представитель Украины информировал союзников о текущей ситуации на поле боя, осветил первоочередные потребности Вооруженных Сил Украины и призвал к увеличению поставок вооружения, в частности систем противовоздушной обороны и ракет.

Совет Украина-НАТО

Как сообщил Главред, в январе 2024 года впервые запланировали заседание Совета Украина-НАТО на уровне начальников вооруженных сил. Встреча была созвана в рамках заседания Военного комитета НАТО с участием начальников вооруженных сил стран-членов и Швеции.

Напомним, в ответ на интенсивные атаки оккупантов на украинские города, состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО по инициативе Украины. Одной из ключевых тем обсуждения было усиление противовоздушной обороны страны.

Кроме этого, ранее президент Зеленский созвал заседание Совета Украина-НАТО. На нем обсуждали вопрос о зерновой сделке.

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