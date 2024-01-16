Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

Цена наведения порядка в мире в случае, если Украина проиграет, будет намного выше, уверен глава МИД.

https://glavred.info/ukraine/kuleba-obyasnil-kak-izbezhat-pryamoy-voyny-mezhdu-nato-i-rossiey-10533572.html Ссылка скопирована

Дмитрий Кулеба объяснил, как не допустить войну РФ и НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Defense Visual Information Distribution Service

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во избежание прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вовлечены войска США, необходимо увеличивать помощь Украины в будущем.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена наведения порядка в мире в случае, если Украина проиграет, будет намного выше", — заявил министр иностранных дел Украины в интервью ABC News.

По его словам, Украина будет продолжать борьбу против российских агрессоров даже в том случае, если Запад не будет оказывать достаточную помощь.

видео дня

"Даже если у нас кончится оружие, мы будем биться лопатами. Потому что на карту в этой войне для Украины поставлено существование нации", — отметил министр иностранных дел.

Война РФ и НАТО

Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

В документе подробно излагается возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал немецких журналистов издания Bild, согласно которому "НАТО готовится к войне с Россией", основан на документе, где прописан учебный сценарий. Варианты развития событий в сценариях всегда вымышлены. Сам сценарий предназначен для того, чтобы проверить военные возможности стран в определенной области.

Бывший руководитель подразделения по химическому оружию армии Великобритании, полковник в запасе Гемиш де Бреттон-Гордон заявил, что в России уже циркулируют слухи, согласно которым оккупанты могут пойти в наступление в Украине, чтобы попытаться переломить ход войны. Если Запад не вооружит Украину, через несколько лет может разразиться война Москвы и НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.