НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

Просьбу Украины о внеочередном заседании Совета Украина-НАТО поддержали.

https://glavred.info/world/nato-sozyvaet-zasedanie-soveta-ukraina-nato-na-fone-rossiyskih-obstrelov-10530419.html Ссылка скопирована

НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис Президента

В ответ на интенсивные атаки российских сил на украинские города состоится чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в X (Twitter).

"НАТО поддержало просьбу Украины о внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в ответ на массированные авиаудары России", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, одной из ключевых тем обсуждения будет усиление противовоздушной обороны страны. Он отметил, что это является важным знаком "евроатлантического единства перед лицом эскалации российского террора".

видео дня

Массированные атаки России по Украине

Напомним, в ночь на 29 декабря российские войска ударили по Украине выпустив 36 дронов "Шахед" и 122 ракеты. Эта атака обошлась России в 1,273 млрд долларов. Воздушные силы ВСУ подсчитал 158 целей, среди которых гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты и другие средства уничтожения.

Как сообщал Главред, утром 2 января Украина подверглась масштабной ракетной атаке, осуществленной Россией. Киев был атакован ракетами, а также беспилотниками. Глава Киевской городской военной администрации сообщил, что продолжительность воздушной тревоги составляла около 6 часов.

Также оккупанты 2 января осуществили ракетную атаку на Харьков. Одна из ракет попала рядом с жилым домом, что повлекло повреждение.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.