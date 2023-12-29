Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

В ночь на 29 декабря российские войска устроили масштабный удар по Украине с воздуха. Всего было выпущено 36 дронов "Шахед" и 122 ракеты воздушного базирования. Как говорится в материале издания "Экономическая правда", эта атака стоила Российской Федерации 1,273 млрд долл.
Как говорится в отчете Воздушных сил ВСУ, всего россияне выпустили по территории Украины 158 целей. В частности:
- 36 ударных БПЛА Shahed-136/131;
- 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555 / Х-55;
- 8 крылатых ракет Х-22 / Х-32;
- 14 баллистических ракет С-300/ С-400 / "Искандер-М";
- 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- одну ракету Х-59.
Журналисты отмечают, что стоимость гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал" может оцениваться в 10 миллионов долларов и более, а общая стоимость 5 запусков составляет 50 миллионов долларов.
"Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. То есть, по меньшей мере 36 таких БпЛА стоили 720 тыс долл", - говорится в материале.
Согласно данным Forbes, ракета Х-101 оценивается в 13 миллионов долларов, следовательно, общая стоимость выпущенных 29 декабря ракет по территории Украины составляет 1,17 миллиарда долларов. Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 миллион долларов, следовательно, общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 миллионов долларов.
"Баллистическая ракета" Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа – 42 млн долл", - указывают журналисты.
Также, согласно данным Forbes, стоимость ракет Х-31П и Х-59 составляет по 0,5 миллиона долларов каждая. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 миллиона долларов.
"Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс долл", - говорится в материале ЭП.
Массированный обстрел Украины 29 декабря
Российские войска 29 декабря нанесли ракетно-дроновые удары по городам Украины. Эти удары привели к жертвам среди мирного населения.
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия использовала 18 бомбардировщиков Ту-95 та начала атаку с дронов для разведки перед дальнейшими ракетными ударами.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия совершила атаку на Украину с помощью более 150 ракет и дронов, однако украинским войскам удалось сбить 114 вражеских целей. Атаки направлены были на промышленную, гражданскую и военную инфраструктуру.
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