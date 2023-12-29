Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

Как отмечают СМИ, массированный ракетно-дроновый обстрел территории Украины ночью и утром 29 декабря стоил Российской Федерации более 1 миллиарда долларов.

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СМИ узнали сколько Россия потратила на массированную атаку / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В ночь на 29 декабря российские войска устроили масштабный удар по Украине с воздуха. Всего было выпущено 36 дронов "Шахед" и 122 ракеты воздушного базирования. Как говорится в материале издания "Экономическая правда", эта атака стоила Российской Федерации 1,273 млрд долл.

Как говорится в отчете Воздушных сил ВСУ, всего россияне выпустили по территории Украины 158 целей. В частности:

36 ударных БПЛА Shahed-136/131;

90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555 / Х-55;

8 крылатых ракет Х-22 / Х-32;

14 баллистических ракет С-300/ С-400 / "Искандер-М";

5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну ракету Х-59.

Журналисты отмечают, что стоимость гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал" может оцениваться в 10 миллионов долларов и более, а общая стоимость 5 запусков составляет 50 миллионов долларов.

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"Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. То есть, по меньшей мере 36 таких БпЛА стоили 720 тыс долл", - говорится в материале.

Согласно данным Forbes, ракета Х-101 оценивается в 13 миллионов долларов, следовательно, общая стоимость выпущенных 29 декабря ракет по территории Украины составляет 1,17 миллиарда долларов. Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 миллион долларов, следовательно, общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 миллионов долларов.

"Баллистическая ракета" Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа – 42 млн долл", - указывают журналисты.

Также, согласно данным Forbes, стоимость ракет Х-31П и Х-59 составляет по 0,5 миллиона долларов каждая. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 миллиона долларов.

"Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс долл", - говорится в материале ЭП.

Массированный обстрел Украины 29 декабря

Российские войска 29 декабря нанесли ракетно-дроновые удары по городам Украины. Эти удары привели к жертвам среди мирного населения.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия использовала 18 бомбардировщиков Ту-95 та начала атаку с дронов для разведки перед дальнейшими ракетными ударами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия совершила атаку на Украину с помощью более 150 ракет и дронов, однако украинским войскам удалось сбить 114 вражеских целей. Атаки направлены были на промышленную, гражданскую и военную инфраструктуру.

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