УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

Юрий Берендий
29 декабря 2023, 15:14
Как отмечают СМИ, массированный ракетно-дроновый обстрел территории Украины ночью и утром 29 декабря стоил Российской Федерации более 1 миллиарда долларов.
Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака
СМИ узнали сколько Россия потратила на массированную атаку / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В ночь на 29 декабря российские войска устроили масштабный удар по Украине с воздуха. Всего было выпущено 36 дронов "Шахед" и 122 ракеты воздушного базирования. Как говорится в материале издания "Экономическая правда", эта атака стоила Российской Федерации 1,273 млрд долл.

Как говорится в отчете Воздушных сил ВСУ, всего россияне выпустили по территории Украины 158 целей. В частности:

  • 36 ударных БПЛА Shahed-136/131;
  • 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555 / Х-55;
  • 8 крылатых ракет Х-22 / Х-32;
  • 14 баллистических ракет С-300/ С-400 / "Искандер-М";
  • 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • одну ракету Х-59.

Журналисты отмечают, что стоимость гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал" может оцениваться в 10 миллионов долларов и более, а общая стоимость 5 запусков составляет 50 миллионов долларов.

видео дня

"Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. То есть, по меньшей мере 36 таких БпЛА стоили 720 тыс долл", - говорится в материале.

Согласно данным Forbes, ракета Х-101 оценивается в 13 миллионов долларов, следовательно, общая стоимость выпущенных 29 декабря ракет по территории Украины составляет 1,17 миллиарда долларов. Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 миллион долларов, следовательно, общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 миллионов долларов.

"Баллистическая ракета" Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа – 42 млн долл", - указывают журналисты.

Также, согласно данным Forbes, стоимость ракет Х-31П и Х-59 составляет по 0,5 миллиона долларов каждая. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 миллиона долларов.

"Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс долл", - говорится в материале ЭП.

Массированный обстрел Украины 29 декабря

Российские войска 29 декабря нанесли ракетно-дроновые удары по городам Украины. Эти удары привели к жертвам среди мирного населения.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия использовала 18 бомбардировщиков Ту-95 та начала атаку с дронов для разведки перед дальнейшими ракетными ударами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия совершила атаку на Украину с помощью более 150 ракет и дронов, однако украинским войскам удалось сбить 114 вражеских целей. Атаки направлены были на промышленную, гражданскую и военную инфраструктуру.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине обстрелы
Реклама

Главное за день

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

16:04 Украина
Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

15:14 Украина
РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

15:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:04

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

15:59

Какие привычки дают заниженную самооценку: как не попасть в ловушкуВидео

15:49

То, как вы сжимаете кулак может рассказать о характере: узнайте свои темные стороны

15:34

Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком": Авраменко указал на ошибкуВидео

15:30

Игорная реформа в Украине: половина пути пройдено, но еще много работы реклама

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
15:14

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

15:02

Производство в России резко подскочило в декабре: самые высокие показатели за 7 лет

15:01

РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

14:58

В Минобороны предупредили об угрозе новых ударов: чем и когда планирует бить РФ

Реклама
14:46

От кого нельзя принимать подарки 30 декабря: это навлечет серьезную беду

14:29

Такое было еще летом: в ВСУ прокомментировали падение "неизвестного объекта" в Польше

14:25

Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

14:20

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:19

"Умница!": киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие автоВидео

14:13

Украинка-звезда сериалов "Викинги" сварила борщ и передала "привет" Родине

14:00

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизацииЭксклюзив

13:53

Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

13:47

Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола

13:37

Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдалсяВидео

13:26

"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

Реклама
13:25

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:20

Аномальные температуры до +12 градусов: какой будет погода в последние выходные 2023 года

13:13

Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост

13:07

Удар РФ по Киеву: число жертв выросло, что происходит в городе после атакиФото

13:02

"Это была ракета": в Польше сообщили об объекте, залетевшем с территории Украины

13:01

Гороскоп на завтра 30 декабря: Раку - радость от внуков, Стрельцу - боль из-за отношений

12:46

"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

12:20

"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

12:16

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по КиевуФотоВидео

12:13

Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

11:52

Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

11:45

Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

11:40

Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

11:35

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

11:35

РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются людиФотоВидео

11:24

"Не повія із Москви": "Киевляночка" Кричевского зазвучит на украинском языкеВидео

11:18

ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: в ISW рассказали о ситуации на восточном фронте

10:58

Украинцам при обмене всучивают "некачественные" доллары: как не оплошать

10:57

Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

10:45

Удар РФ по Одессе: есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушенийФото

Реклама
10:25

Россия выпустила по Украине 110 ракет: Зеленский рассказал подробности атакиВидео

10:12

ВСУ – о масштабной атаке РФ на Украину: били из 18-ти Ту-95 всем, кроме Калибров

10:07

Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

09:26

Массированный удар по Днепру: есть жертвы и прилет по роддомуФото

08:51

Ракетный удар по Украине: есть погибшие и раненые, взрывы во многих областяхФотоВидео

08:48

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, погиб человек – мэр Терехов

08:35

В Днепре в течение часа гремели взрывы: горит торговый центр - СМИ

08:20

Деньги нужны уже в январе: Кабмин обратился к Западу за помощью – Bloomberg

08:10

Для чего россияне вбрасывают тезисы о "заморозке"?мнение

07:40

В Киеве - мощные взрывы: все подробности атаки РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять