Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

Агрессор Россия 29 декабря применила против Украины более 100 ракет, причем била по гражданской инфраструктуре, отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Хотел бы, чтобы звуки взрывов в Украине услышал весь мир - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ГосЧС

Цивилизованный мир должен ответить на массированные атаки России стабильной финансовой и военной поддержкой Киева. Пускай западные столицы и журналисты, которые говорят и пишут о якобы готовности Москва к переговорам, услышат звуки взрывов в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В микроблоге X он рассказал о том, что 29 декабря российские оккупанты применили против Украины более 100 ракет и большое количество беспилотников. Причем атаковали захватчики гражданские объекты.

Дипломат призвал всех, кто верит в "переговоры с Путиным", услышать звуки взрывов в Украине.

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"Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине были слышны во всем мире. Во всех крупных столицах, штаб-квартирах и парламентах, которые сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, которые пишут о "усталости" или якобы готовности России к "переговорам", - сказал глава МИД.

Также он добавил, что взрывы прямо отражают позицию России. В такой ситуации цивилизованный мир должен ответить мощной поддержкой Украины.

"Нашим единственным коллективным ответом может и должна быть непрерывная, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Только большая огневая мощь может заставить замолкнуть российский террор", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Масштабная атака России на Украину 29 декабря

Войска РФ устроили массированную атаку Украины. Оккупанты 29 декабря обстреляли Харьков, Днепр, Киев, Львов и другие города ракетами и дронами. В результате воздушных атак захватчиков есть пострадавшие и погибшие.

Оккупанты России применили против Украины 18 бомбардировщиков Ту-95, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, сначала они ударили дронами, чтобы разведать обстановку, а потом били ракетами. Такие массированных атак не было давно.

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами, рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, украинским войскам удалось сбить 114 вражеских целей. Враг бил по промышленной, гражданской и военной инфраструктуре.

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