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Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдался

Яна Ставская
29 декабря 2023, 13:37
Пострадавшего немедленно госпитализировали.
Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдался
Мужчину вовремя вытащили из-под завалов / коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Харьковские спасатели показали удивительное спасение мужчины, которого из-за ракетного удара России зажало глыбой разрушенного здания.

Как замечает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, мужчина потерял дом. Однако благодаря усилиям служб харьковчанина удалось вовремя достать из-под завалов.

На опубликованных кадрах видно, что почти все тело пострадавшего было зажато под бетонной глыбой, а мужчина не мог самостоятельно двигаться. Завалы спасатели разбирали с помощью специальных инструментов.

видео дня

"Харьков. На этих кадрах - спасение мужчины из-под завалов. Здание было разрушено российской ракетой утром. Спасатели ГСЧС, вместе с другими службами, продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

ГСЧС спасает пострадавшего от удара РФ в Харькове - смотрите видео:

Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдался

Массированная атака России 29 декабря

В ночь на 29 декабря и в пятницу утром российские оккупанты выпустили по Украине более 150 ракет разного типа, а также более 30 "Шахедов".

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сначала оккупанты традиционно атаковали "Шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Около 3:00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию - 18 бомбардировщиков Ту-95МС.

Воздушные силы и подразделения сил обороны Украины уничтожили 27 российских БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/х-55.

Взрывы гремели в разных уголках Украины - Львове, Киеве, Одессе и Харькове. В результате вражеского воздушного нападения есть погибшие и пострадавшие. Есть повреждения объектов критической, промышленной и военной инфраструктуры.

В частности, утром во Львове насчитали два "прилета" по объектам критической инфраструктуры, а в Харькове - минимум 8 попаданий. В городе появились проблемы с электроэнергией.

Также оккупанты нанесли удар по зданию станции метро "Лукьяновская" в Киеве, зданию родильного дома в Днепре и по объектам инфраструктуры в Запорожье.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что для ракетного удара по территории Украины 29 декабря 2023 года россияне могли применить новую модификацию ракет типа Х-22.

"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель большей частью по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто", - высказался он в эфире телемарафона.

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