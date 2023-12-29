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РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются люди

Алексей Тесля
29 декабря 2023, 11:35обновлено 29 декабря, 12:19
Спасатели на месте обстрела извлекают из-под завалов тела погибших, рассказал Анатолий Куртев.
Запорожье
Последствия удара РФ по Запорожью / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/vkgunpzp

Два человека погибли вследствие российской ракетной атаки на Запорожье в пятницу утром, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"К сожалению, количество жертв утренней ракетной атаки увеличилось. Спасатели, проводящие поисково-спасательную операцию на месте обстрела, извлекли из-под завалов частного дома тело еще одной женщины. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Куртев в Telegram.

Ранее он сообщал об одной погибшей и десяти пострадавшим вследствие российской ракетной атаки.

видео дня

По словам секретаря горсовета, обстрелами повреждено одно из местных предприятий, разрушены частный дом и выбиты окна в 19-ти многоэтажных жилых домах, двух учебных заведениях и в медицинском заведении. Кроме того, повреждения получили около 20 гаражей, автозаправочная станция и здание гостиницы.

Четыре человека погибли вследствие российской ракетной атаки на Запорожье в пятницу утром, уточнил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Смотрите видео - последствия удара РФ по Запорожью:

Screenshot
/ Скриншот

Подробности удара РФ по Запорожью

Как уточнили в областной полиции, армия РФ осуществила массированный ракетный удар по Запорожью. Утром оккупационные войска нанесли 10 ракетных ударов (тип ракет устанавливается) по территории областного центра.

"Попадания пришлись по объектам инфраструктуры и открытым участкам местности. Одна из ракет попала в частный сектор, разрушив полностью два жилых дома. В результате удара, погибла женщина, предварительно 10 человек травмированы. Под завалами могут находиться люди", - добавили в Нацполиции.

  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Facebook.com/vkgunpzp, t.me/kurtievofficial
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Facebook.com/vkgunpzp, t.me/kurtievofficial
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Facebook.com/vkgunpzp, t.me/kurtievofficial
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Facebook.com/vkgunpzp, t.me/kurtievofficial
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Facebook.com/vkgunpzp, t.me/kurtievofficial
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Facebook.com/vkgunpzp, t.me/kurtievofficial
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Facebook.com/vkgunpzp, t.me/kurtievofficial

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть пострадавшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, погиб человек. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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новости Запорожья ракетный удар
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