Россия запустила 'Шахеды' по Украине: в Одессе вспыхнула многоэтажка

Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и запускать дроны в жилые кварталы.

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Россия атаковала Украину дронами / коллаж Главреда, фото: ГСЧС, армия.Inform

Российские войска ночью 29 декабря устроили очередную атаку БПЛА на украинские города. В результате падения обломков дрона-камикадзе в Одессе загорелась жилая многоэтажка.

Как сообщают Силы обороны юга в Telegram, "в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе, который был направлен врагом через жилые кварталы Одессы, вспыхнул пожар в многоэтажке".

Это же в Telegram подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется. Соответствующие службы работают с риском для жизни ради спасения людей. По состоянию на 00:00 атака еще продолжалась.

Кроме того, Воздушные силы в это время фиксировали движение ударных российских беспилотников в направлении Черниговщины и Николаевщины. Другие дроны двигались в сторону Одесской области с севера и с Черного моря.

Последние атаки России

Россияне регулярно атакуют Украину "Шахедами", испытывая на прочность разветвленную украинскую ПВО. В частности, под ударом в ночь на 14 декабря снова оказалась Одесская область. Тогда РФ атаковала юг не только дронами, но и ракетами С-300.

Более того, Воздушные силы допускают масштабную атаку Россией Украины в новогоднюю ночь. По словам представителя командования Юрия Игната, в настоящее время Россией накоплено до 1000 ракет.

По словам эксперта Игоря Романенко, возможной целью вражеского нападения может стать правительственный квартал или другие важные объекты в городе.

Известный мольфар и таролог Макс Гордеев рассказал, что РФ накапливает ракеты для массированного обстрела всей Украины в период зимних праздников.

"Я очень прошу, не игнорируйте воздушные тревоги, по всем областям. Это не относится ни к одной области. Это касается всех, даже Запад Украины", - пояснил Гордеев в интервью Главреду.

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