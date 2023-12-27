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Украинцы могут встретить Новый год под обстрелами: РФ накапливает ракеты - Игнат

Яна Ставская
27 декабря 2023, 20:41
В Воздушных силах допускают любые провокации со стороны врага, украинцев призвали готовиться.
калибр, удар, взрыв
Россия готовится к массированным обстрелам Украины / коллаж Главреда. Фото: unsplash.com, The National Interest, ГСЧС

Российские оккупанты могут обстреливать Украину в ночь с 31 декабря на 1 января. Кроме того, страна-агрессор может осуществить ряд других провокаций.

Как рассказал в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сейчас Россией накоплено до 1000 ракет.

В то же время рекорд, когда россияне применили против Украины в Новый год 2023 45 "Шахедов", уже побит.

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Украинцев призвали готовиться к любым провокациям со стороны врага.

"Прошлая новогодняя ночь была преимущественно под атакой "Шахедов". Их было 45, тогда это был рекорд. Этот рекорд уже побит - сейчас имеем уже и 75. Враг накапливает определенное количество ракет, где-то к тысяче приближается, но делать какие-то прогнозы, когда они должны их применять, мы не будем, но должны готовиться к любым провокациям", - заявил он.

Россия готовит удары в Новый год

Российские оккупационные войска осуществили масштабную воздушную атаку на Украину накануне Рождества, поэтому на Новый год украинцам следует быть готовыми к подобным действиям врага, заявила накануне спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам эксперта Игоря Романенко, возможной целью вражеского нападения может стать правительственный квартал или другие важные объекты в городе.

Известный мольфар и таролог Макс Гордеев рассказал, что РФ накапливает ракеты для массированного обстрела всей Украины в период зимних праздников.

"Я очень прошу, не игнорируйте воздушные тревоги, по всем областям. Это не относится ни к одной области. Это касается всех, даже Запад Украины", - пояснил Гордеев в интервью Главреду.

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война в Украине война России и Украины ракетный удар Юрий Игнат Новый год 2024
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