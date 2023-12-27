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Украина в три раза увеличила производство оружия в 2023 году - Зеленский

Руслана Заклинская
27 декабря 2023, 19:35обновлено 27 декабря, 20:53
В Украине выросло производство артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для отечественных дронов.
Украина в три раза увеличила производство оружия в 2023 году - Зеленский
В этом году в Украине увеличилось производство вооружения / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео t.me/V_Zelenskiy_official, U.S. Army

Украина в 2023 году выпустила втрое больше оружия по сравнению с предыдущим годом. Рост включает производство артиллерийских боеприпасов, а также увеличение производства боеприпасов для отечественных дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями оборонной сферы.

"Задача Украины максимально ясна: должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый ее удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу возможно лишь на основе достаточного производства отечественного оружия. Уже удалось выпустить оружия и техники втрое больше, чем в прошлом году. Есть весомый рост производства боеприпасов, в частности для артиллерии. Украина на системном уровне разворачивает производство чрезвычайно важных вещей - боеприпасов для отечественных дронов", - сказал президент.

Он также подчеркнул важность роста объемов производства, поскольку это играет ключевую роль в повышении обороноспособности страны. Успешные результаты в производстве ракет свидетельствуют о дальнейшем росте качественных и количественных показателей.

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Президент также отметил рост доли частных компаний в оборонном промышленном комплексе. В настоящее время четыре из пяти предприятий в отрасли являются частными компаниями.

"Будет правильно, чтобы государственные компании наравне конкурировали с частными предприятиями ради качества и скорости нашего украинского производства. Мы все - в одной команде. Нам всем нужно одно - победа", - добавил Зеленский.

Производство оружия в Украине

Напомним, в Украине налаживают масштабное производство ракет. Началось проектирование небольших ракет класса "земля-воздух", предназначенных для "охоты" на вражеские беспилотники. Об этом сообщил производитель БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко.

Кроме этого, Белый дом сообщил об укреплении сотрудничества между США и Украиной в сфере производства. Подписанное заявление о намерениях совместного производства и обмена техническими данными, направленное на удовлетворение потребностей Вооруженных сил Украины. Он охватывает системы противовоздушной обороны и производство критически важных боеприпасов.

Как сообщал Главред, в Минобороны планируют увеличить производство FPV-дронов и артиллерийских снарядов, включая 155-миллиметровые боеприпасы. Также в Украине активно развивается производство разнообразных боеприпасов, включая те, которые производились в бывшем СССР.

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оружие Владимир Зеленский оборонительное вооружение склады боеприпасов
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