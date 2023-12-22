Мы увидим нехватку оружия у ВСУ по одному признаку - Свитан

Свитан назвал назвал две вещи, которые будут помогать ВСУ уничтожать силы РФ на оккупированных территориях.

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Россия наступает на востоке / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Уменьшение помощи США непременно сказится на количестве уничтоженных российских оккупантов в сутки, рассказал в интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

ВСУ сейчас практически везде находятся в режиме обороны – на востоке, на запорожском фронте, и потому здесь россияне будут пытаться наступать. Особенно на восточном фронте, сказал эксперт.

"До весны еще три месяца, и они однозначно будут двигаться. И вот количество уничтоженной российской техники и живой силы напрямую зависит от количества боеприпасов. Если мы каждый день будем слышать о тысяче и более "пакетированных" россиян - это значит, что все нормально, но как только количество уничтоженных россиян начнет опускаться ниже тысячи, это будет означать, что нам не довезли боеприпасы", - объяснил Свитан.

Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду о планах Украины на 2024 год:

Свитан назвал две вещи, которые будут помогать ВСУ уничтожать силы противника на оккупированных территориях - это достаточное количество ATACMS и достаточное количество авиации и вооружений к ней.

"Авиация и ракеты могут полностью исключить любую возможность атак по украинской территории с оккупированной территории. Остается российская территория, и здесь, как я уже говорил, надо достаточное количество своего произведенного вооружения", - отметил Свитан.

Потому Укроборонпрому, Министерству обороны надо засучить рукава, найти ресурсы и запустить производство, добавил эксперт.

"По крайней мере, у нас еще есть время. Если нет, то заменить руководителей, раз те не справляются. Пока что не видно какой-то серьезной положительной динамики – да, есть наработки, но производственного процесса не видно, потому что мы не видим уничтожаемых военных объектов в Москве и на глубине хотя бы до Волги. А их однозначно надо "минусовать" для того, чтобы перекрыть логистические цепочки поставки военных и военной амуниции на нашу территорию", - подчеркнул Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Оружие для ВСУ

Накануне в Минобороны пообещали наростить собственное производство FPV-дронов, что в ближайшей перспективе сможет компенсировать нехватку артиллерийских снарядов, в частности уже дефицитных 155-мм боеприпасов.

Ранее бригадный генерал Александр Тарнавский признал нехватку артснарядов на передовой, что вынудило командование свернуть некоторые военные операции. По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.

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