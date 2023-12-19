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В Украине будут наращивать производство FPV-дронов: это компенсирует 155-мм снаряды

Яна Ставская
19 декабря 2023, 05:30
В МО говорят о наращивании производства боеприпасов "практически всех номенклатур бывшего СССР".
В Украине будут наращивать производство FPV-дронов: это компенсирует 155-мм снаряды
РФ перешла в наступление / коллаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

В Минобороны обещают нарастить собственное производство FPV-дронов, что в ближайшей перспективе сможет компенсировать нехватку артиллерийских снарядов, в частности уже дефицитных 155-мм боеприпасов, поделился в интервью BBC заместитель главы оборонного ведомства генерал Иван Гаврилюк.

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине приняли решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", - отметил он.

Кроме того, наращивается собственное производство боеприпасов "практически всех номенклатур бывшего СССР".

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Вместе с западными компаниями Украина планирует производить 155-мм снаряды на своей территории.

"Мы не можем говорить о производстве большого количества 155-мм снарядов", - отмечает генерал Гаврилюк. Но в следующем году он ожидает, что украинская оборонная промышленность выработает "их достаточно, чтобы покрыть разницу между тем, что нужно (на передовой), и количеством снарядов, которые могут дать партнеры".

Украине не хватает вооружения

Накануне бригадный генерал Александр Тарнавский признал нехватку артснарядов на передовой, что вынудило командование свернуть некоторые военные операции.

Тарнавский заявил, что нехватка артиллерийских снарядов является "очень большой проблемой", а сокращение иностранной военной помощи влияет на поле боя.

Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США. По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.

По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.

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