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Новые атаки России и максимальная мобилизация: прогноз эксперта на 2024 год

Яна Ставская
18 декабря 2023, 21:44
Россия способна призвать на фронт миллион человек, но у Украины есть один вариант, считает Загородний.
всу, война, украинские военные
РФ пошла в новую атаку / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

В 2024 году украинское общество должно максимально консолидироваться и создать запрос на ряд конкретных действий, ведущих к победе в войне. Это неизбежно будет влиять на поведение наших политиков, согласился политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду Загородний отметил, что армия уже стала политическим игроком, потому консолидироваться нужно вокруг того, что с ней связано.

Сами политики должны обеспечить бесперебойную работу ВПК.

В ином случае военная помощь США поступать будет, но не в должном количестве, заметил Загородний.

В то же время Россия, увидев "окно возможностей", может мобилизовать миллион человек и нарастить производство дронов.

"Да, есть риски, что Россия кинет ещё "мясо", дроны, бомбы, ракеты – будет беспрестанно прессовать Украину, показывая Западу, что уже клинч, уже нужно договариваться, но, естественно, на условиях Москвы. Такие риски существуют", - добавил эксперт.

Смотрите видеоверсию прогноза Тараса Загороднего для Украины на 2024 год:

При этом Украина должна быть готова нанести неприемлемый ущерб для РФ, например уничтожить российскую нефтяную промышленность.

"Мы должны помнить, что россиян арифметически больше, и у них ещё есть возможность привлечь людей. У нас же людей меньше. Если мы призовем ещё 200 тысяч человек, в России призовут ещё миллион. Время работает против нас. Даже если соотношение потерь 1:10, это ничего не значит, если россиян придёт ещё миллион. Математика тут не в нашу пользу.Единственный способ решить этот вопрос состоит в максимальной механизации армии. Миллион солдат мы не сможем подготовить, а вот наштамповать столько дронов Украина может", - объяснил Загородний.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Украине не хватает оружия

На фоне разразившихся споров в Конгрессе США по поводу дальнейшего финансирования военной помощи Украины много западных СМИ начали описывать сценарии поражения ВСУ.

Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США. По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.

По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.

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