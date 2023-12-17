Украина зимой откажется от контрнаступления: депутат назвала условие

Украина строит три линии обороны и зимой откажется от наступательных действий.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-zimoy-otkazhetsya-ot-kontrnastupleniya-deputat-nazvala-uslovie-10525802.html Ссылка скопирована

Россия пошла в наступление/ Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада

В случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий, сказала в эфире телемарафона нардеп, глава временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам мониторинга поставки оружия Александра Устинова.

Устинова ответила, что Украина строит три линии обороны.

"Если оружия не будет, вы видите, что мы уже готовимся... готовим фортификационные укрепления. Сейчас три линии, понимая, что сейчас возможно нам придется, особенно зимой, (переходить - Главред) к защитной войны, а не к нападению, как до этого было", - ответила Устинова. видео дня

Нардеп также подчеркнула, что даже в случае продолжения регулярных поставок оружия надо учитывать, что "в мире заканчиваются снаряды".

Украине не хватает оружия

На фоне разразившихся споров в Конгрессе США по поводу дальнейшего финансирования военной помощи Украины много западных СМИ начали описывать сценарии поражения ВСУ.

Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США. По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.

Сами же российские оккупанты воспользовались падением поддержки Украины Евросоюзом и США и пошли в новое масштабное наступление, вытесняя ВСУ за счет мясных штурмов и преимущества в артиллерийских снарядах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.