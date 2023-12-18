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Атаковали 17 дронов: ВСУ полностью уничтожили несколько российских Су-34 на аэродроме

Ангелина Подвысоцкая
18 декабря 2023, 22:03
Украинские военные во время атаки повредили 10 российских истребителей.
удар по аэродрому РФ
ВСУ полностью уничтожили два российских истребителя Су-34 / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Украинские военные атаковали беспилотниками российский аэродром Морозовск в Ростовской области. Там были уничтожены и повреждены самолеты и не только. Подробности рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он рассказал, что два российских истребителя Су-34 были буквально уничтожены, они не подлежат ремонту. Еще десять таких самолетов были повреждены.

Отмечается, что на этот аэродром прилетели 17 украинских беспилотников.

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"Удар нанесен с использованием 17 ударных БпЛА (тип устанавливается). Сообщается, что 7 единиц удалось сбить с помощью ЗРПК "Панцирь-С1". 10 единиц поразили цели. Два Су-34 не подлежат ремонту. Еще 10 получили различные повреждения", - сообщил Братчук.

Атака на Ростовскую область

Утром 17 декабря в РФ заявили о массированной атаке десятков неизвестных беспилотных летательных аппаратов. По сообщению минобороны РФ, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Отмечалось, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Морозовске. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Позже появились подробности атаки на аэродром в Ростовской области. В ГУР подтвердили массированную атаку на три военных объекта в России. Украинские дроны атаковали в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ. Он заявил, что это было очень мощно.

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