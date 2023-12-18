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Ждут "значительные сдвиги": президент Чехии сделал тревожный прогноз о войне

Андрей Ганчук
18 декабря 2023, 22:00
В следующем году мы увидим, что будет со сценарием, который задумал российский президент Владимир Путин, сказал чешский глава государства Петр Павел.
Трамп, Путин
Путин надеется договориться с Трампом - Павел / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В развязанной Россией полномасштабной войне против Украины в 2024 году произойдут "значительные сдвиги". Изменения будут связаны с выборами президентов РФ и США. Причем перемены могут быть не такими, какими хотели бы их видеть на Западе. Глава Кремля Владимир Путин не настроен на мир и "хочет" договориться с новым президентом Штатов, которым, возможно, станет Дональд Трамп. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

В интервью Seznam Zpravy он рассказал о том, что в следующем году события в войне могут развиваться не так, как хотелось бы Украине и Западу. Может возникнуть новая ситуация.

"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", - сказал Павел.

видео дня

Чешский глава государства напомнил, что в следующем году пройдут выборы президента США, и их результат неоднозначен.

"И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет ясен исход выборов в Соединенных Штатах", - объяснил ситуацию Павел.

Он также акцентировал внимание на том, что Путин надеется на победу Трампа, поскольку "с ним можно будет поладить независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Глава Кремля тогда будет стремиться добиться компромисса, при котором Россия вернется в статус ключевого игрока, а всем остальным придется смириться.

"Конечно, такая ситуация нам не выгодна, и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован", - подчеркнул Петр Павел.

Выборы президента США

В ноябре 2024 года должны состояться выборы президента США. Это будут 60-е выборы американского главы государства, на которых могут избрать 47-го президента в случае, если Байдену не удастся переизбраться на второй срок.

45-й президент США Дональд Трамп еще 15 ноября прошлого года заявил, что его предвыборная кампания на старте.

Джо Байден 25 апреля 2023 года сообщил, что он выдвинет свою кандидатуру.

Опрос The Wall Street Journal за начало декабря показал, что Трамп опережает Байдена в рейтингах на 4%. Действующего хозяина Белого дома поддерживают 43% американцев, а предыдущего – 47%. Если будут и другие кандидаты, Трамп опередит Байдена уже на 6%.

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