"Готовьтесь, это будет 100%": мольфар рассказал, что ждет Украину на Новый год 2024

Гороскоп на Новый год 2024 и Рождество. Мольфар Макс Гордеев рассказал, что готовят оккупанты.

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Гороскоп на Новый год 2024 Украина / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, 109 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Главред, instagram.com/maxgord

Известный мольфар и таролог Макс Гордеев в интервью Главреду рассказал, что оккупанты собрались устроить в Украине на Новый год и Рождество.

"Готовьтесь к прилетам, готовьтесь к "Шахедам", готовьтесь к утренним непонятным взрывам, готовьтесь, уважаемые. Однозначно. Особенно на Рождество и Новый год. Они очень любят бомбить в Новый год, любят и будут бомбить на Рождество, это будет 100%", - сказал Гордеев.

Гордеев добавил, что у оккупантов сейчас есть и "Шахеды", и ракеты, они сейчас накапливают их.

"Я об этом много раз говорил еще летом. Они все это накапливают, чтобы устроить нам веселые выходные и каникулы зимние. Я очень прошу, не игнорируйте воздушные тревоги, по всем областям. Это не касается какой-либо одной области. Это касается всех, даже мероприятие Украины. Готовьтесь", – добавил мольфар.

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"Зима у нас уже лучше, чем предыдущая. Именно в этот период у нас были блекауты. Нас любят пугать, но по поводу блекаутов – расслабьтесь. Единственное, о чем нам нужно волноваться – это о прилетах. Будет тяжеловато. Будут периоды, когда, например, неделя ничего не будет, но и будут периоды с 5-6 тревогами. Эти прилеты некоторым напомнят, что в стране идет война", - добавил он.

Гордеев подчеркнул, что "нужно донатить на ВСУ. Особенно в период, когда наши ребята стоят в такой холод".

Смотрите видео гороскоп Макса Гордеева для Главреда:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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