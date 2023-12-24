"Готовьтесь, это будет 100%": мольфар рассказал, что ждет Украину на Новый год 2024

Известный мольфар и таролог Макс Гордеев в интервью Главреду рассказал, что оккупанты собрались устроить в Украине на Новый год и Рождество.
"Готовьтесь к прилетам, готовьтесь к "Шахедам", готовьтесь к утренним непонятным взрывам, готовьтесь, уважаемые. Однозначно. Особенно на Рождество и Новый год. Они очень любят бомбить в Новый год, любят и будут бомбить на Рождество, это будет 100%", - сказал Гордеев.
Гордеев добавил, что у оккупантов сейчас есть и "Шахеды", и ракеты, они сейчас накапливают их.
"Я об этом много раз говорил еще летом. Они все это накапливают, чтобы устроить нам веселые выходные и каникулы зимние. Я очень прошу, не игнорируйте воздушные тревоги, по всем областям. Это не касается какой-либо одной области. Это касается всех, даже мероприятие Украины. Готовьтесь", – добавил мольфар.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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"Зима у нас уже лучше, чем предыдущая. Именно в этот период у нас были блекауты. Нас любят пугать, но по поводу блекаутов – расслабьтесь. Единственное, о чем нам нужно волноваться – это о прилетах. Будет тяжеловато. Будут периоды, когда, например, неделя ничего не будет, но и будут периоды с 5-6 тревогами. Эти прилеты некоторым напомнят, что в стране идет война", - добавил он.
Гордеев подчеркнул, что "нужно донатить на ВСУ. Особенно в период, когда наши ребята стоят в такой холод".
Смотрите видео гороскоп Макса Гордеева для Главреда:
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