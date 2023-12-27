Newsweek пишет о первых F-16 в Украине, в Воздушных силах прокомментировали

Западные аналитики ранее предполагали, что США и их союзники смогут передать Украине первые истребители уже в конце этого года.

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Юрий Игнат, F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, armyinform.com.ua

Американские истребители F-16 уже якобы могут находиться в Украине, пишет Newsweek со ссылкой на анонимный источник в США. Собеседник издания отметил, что "вполне вероятно", что Украина получила один из обещанных Западом F-16.

Журналисты вслед за российскими пропагандистами намекают, что именно эти истребители якобы могли поразить такое большое количество российских Су-34 в течение недели. При этом российские пропагандисты даже успели "отчитаться" о поражении еще не прибывших F-16 на юге Украины.

В данном контексте западные эксперты предположили, что Украина может получить самолеты до конца 2023 года. Тогда в ВВС Украины отмечали, что для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, иначе авиация окажется под прицелом врага.

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В Воздушных силах прокомментировали

В комментарии Liga.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг указанные слухи.

Украина сбила сразу ряд Су-34

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что это произошло на южном направлении. Других деталей он не предоставил. Официально российские власти о потерях бомбардировщиков не сообщали.

Согласно данным ГУР, в результате уничтожения на южном направлении помимо трех российских истребителей-бомбардировщика Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ. Но не уточняется, идет ли речь в этом случае о ликвидации военных пилотов РФ. Указывается, что самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют россияне.

Последний - четвертый - российский бомбардировщик удалось сбить через три дня после потери Россией трех других Су на южном направлении. Это самый большой показатель по сбитым "Сушкам" за все месяцы полномасштабного вторжения.

СМИ до сих пор не знают, какой вид вооружения ВСУ поразил сразу три бомбардировщика, но упоминают недавнюю передачу Украине еще одного ЗРК Patriot от Германии.

По данным аналитиков RUSI, РФ потеряла 17 единиц таких самолетов. Но после потери уже 26 единиц стоимостью 50 млн долларов (почти пятой части парка) "тревога русских, несомненно, стала намного сильнее".

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