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У росавиации - "черная полоса": РФ потеряла почти пятую часть парка Су-34

Яна Ставская
25 декабря 2023, 19:42
А в ближайшие недели в бой вступят украинские F-16, что еще увеличит потери ВКС РФ в самолетах.
У росавиации - 'черная полоса': РФ потеряла почти пятую часть парка Су-34
Украина за неполную неделю сбила сразу четыре Су-34 / Коллаж Главреда, фото: Википедия

У российских ВКС РФ наступили "черные дни" - всего за неделю Украине удалось сбить сразу четыре новейших Су-34, говорится в материале Forbes.

Сообщается, что последний - четвертый - российский бомбардировщик удалось сбить через три дня после потери Россией трех других Су на южном направлении. Это самый большой показатель по сбитым "Сушкам" за все месяцы полномасштабного вторжения. Потери России в авиации еще больше подскочат, когда Украина наконец-то получит долгожданные F-16.

СМИ до сих пор не знают, какой вид вооружения ВСУ поразил сразу три бомбардировщика, но упоминают недавнюю передачу Украине еще одного ЗРК Patriot от Германии.

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Журналисты пишут, что Су-34 считается лучшим российским истребителем, единственным с комбинацией датчиков, авионики и другого вооружения, что позволяет ему обнаруживать и атаковать всплывающие цели в короткие сроки.

По данным аналитиков RUSI, РФ потеряла 17 единиц таких самолетов. Но после потери уже 26 единиц стоимостью 50 млн долларов (почти пятой части парка) "тревога русских, несомненно, стала намного сильнее".

"Новосибирский авиастроительный завод имени Чкалова ежегодно выпускает всего несколько новых Су-34. Москва не может выдержать нынешние темпы потерь, не говоря уже о потенциально более высоких темпах потерь, когда в ближайшие недели в бой вступят новые украинские F-16", - отмечается в публикации.

ВСУ уничтожили три российских бомбардировщика Су-34

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что это произошло на южном направлении. Других деталей он не предоставил. Официально российские власти о потерях бомбардировщиков не сообщали.

Согласно данным ГУР, в результате уничтожения на южном направлении помимо трех российских истребителей-бомбардировщика Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ. Но не уточняется, идет ли речь в этом случае о ликвидации военных пилотов РФ. Указывается, что самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют россияне.

В некоторых российских телеграм-каналах появилась версия, что самолеты были сбиты системой Patriot, когда те выполняли полет для бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

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война в Украине ВСУ Су-34 война России и Украины
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