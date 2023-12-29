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"Решать проблему надо не так": Жданов - об уменьшении угрозы заморозки войны

Ангелина Подвысоцкая
29 декабря 2023, 05:55
Полковник в запасе рассказал о том, что западные партнеры понимают, что заморозка конфликта не решит проблему в Украине.
Олег Жданов, ВСУ
В Украине уменьшается угроза заморозки войны / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Главред

В Украине с каждым месяцем уменьшается угроза заморозки войны. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник в запасе Олег Жданов.

"Угроза заморозки уменьшается с каждым месяцем. Потому что чем дальше, тем больше страны-партнёры понимают, что надо решать проблему не заморозкой конфликта, а его разрешением. Поэтому, на мой взгляд, вероятность этого уменьшается", - говорит Жданов.

Он добавил, что западные политики могут попросить Украину остановиться на фронте, чтобы нарастить силы и средства. Такое может прозвучать, если Запад не преодолеет страх в плане поставок.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

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война в Украине ВСУ военная помощь вторжение России Олег Жданов
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