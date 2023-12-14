РФ запустила по югу Украины более 40 дронов: известны подробности ночной атаки

По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одеской областью и семь – над Николаевщиной.

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Стали известны подробности атаки дронов на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 14 декабря российские оккупанты запустили почти четыре десятка дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 по южным регионам Украины. Силы ПВО результативно отработали по вражеским целям в Одесской области. Также враг атаковал беспилотниками и Николаевскую область. Подробности вражеской атаки сообщила спикер объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"На юге работы было очень много, потому что этой ночью РФ запустила по меньшей мере 39 БПЛА в направлении нашей зоны ответственности. По ним результативно отработано", – сказала она в эфире телемарафона.

Гуменюк добавила, что РФ сознательно запускает "Шахеды" через жилые кварталы и промышленные объекты, так как понимает, что даже удачная работа сил ПВО по дронам из-за падения обломков имеет последствия.

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В результате атаки дронов получила повреждения припортовая инфраструктура юга Украины. В частности, оккупанты запускали ударные БПЛА по Подунавью.

По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одеской областью и семь – над Николаевщиной.

По словам Гуменюк, по Николаевской области оккупанты нанесли еще и ракетный удар, в результате чего погибла женщина. Есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 14 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300.

Шесть зенитных управляемых ракет были выпущены около полуночи с территории временно оккупированной Херсонщины в направлении Николаевской и Херсонской областей.

"Ударными БпЛА "Shahed-136/131" противник начал атаковать с 19.00 13 декабря. Пуски осуществлялись волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских ударных БпЛА. Основное направление удара – Одесская область", - сообщили в ВС.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны Украины.

"Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Подавляющее большинство – в Одесской области", - сообщили защитники украинского неба.

Сбит 41 вражеский "шахед" / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 14 декабря страна-агрессор РФ обстреляла Одесскую область. В результате атаки повреждены здания, возникли пожары. Пострадали 11 человек, в том числе три ребенка. С телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них трое - дети. Кроме того, 11 зданий получили повреждения.

В ночь на 13 декабря российские оккупанты атаковали дронами Одесскую область. БПЛА враг запускал с территории временно оккупированного Крыма. Целью удара были объекты гражданской инфраструктуры региона. ПВО сбила все девять дронов типа "Shahed-131/136".

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