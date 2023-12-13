В Одесской области ночью гремели взрывы: что известно об атаке российских дронов

В ночь на 13 декабря российские оккупанты атаковали дронами Одесскую область. БПЛА враг запускал с территории временно оккупированного Крыма. Целью удара были объекты гражданской инфраструктуры региона.
"Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины", - сообщили Силы обороны Юга.
ПВО сбила все девять дронов типа "Shahed-131/136".
Один из сбитых беспилотников упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Два гражданских сотрудника получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, три из них выгорели дотла.
В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.
Тем временем в Воздушных силах сообщили, что российские оккупационные войска выпустили по Украине 10 "шахедов" из района Балаклавы в Крыму. Все десять дронов были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.
Также сегодня в три часа ночи оккупанты выпустили 10 ракет по Киеву.
Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.
Ракетный удар по Киеву 13 декабря 2023
В Киеве прогремела серия взрывов - страна-агрессор атаковала столицу Украины ракетами. Все цели были сбиты.
Однако из-за падения обломков есть разрушения в четырех районах города - Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Днепровском. Поврежден водопровод, горели дома, вылетали окна. Произведена эвакуация жителей многоквартирного дома.
К счастью, обошлось без жертв. Известно о 53 пострадавших, из них шестеро детей. Госпитализированы в больницу 18 человек.
Также повреждены 19 автомобилей, четыре из которых полностью уничтожены.
В Днепровском районе 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет.
Другие новости:
- В НАТО предупредили о подготовке новых ракетных ударов РФ по городам Украины
- Ракетный удар по Украине: на Киевщине и Днепропетровщине гремели взрывы - что известно
- РФ готовит массированный ракетный удар: названы вероятные сроки новых обстрелов