В Одесской области ночью гремели взрывы: что известно об атаке российских дронов

Беспилотники заходили под прикрытием густого тумана. ПВО сбила все девять "шахедов".

https://glavred.info/ukraine/v-odesskoy-oblasti-nochyu-gremeli-vzryvy-chto-izvestno-ob-atake-rossiyskih-dronov-10524590.html Ссылка скопирована

РФ атаковала дронами Одесскую область / Фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 13 декабря российские оккупанты атаковали дронами Одесскую область. БПЛА враг запускал с территории временно оккупированного Крыма. Целью удара были объекты гражданской инфраструктуры региона.

"Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины", - сообщили Силы обороны Юга.

ПВО сбила все девять дронов типа "Shahed-131/136".

видео дня

Один из сбитых беспилотников упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Два гражданских сотрудника получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, три из них выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что российские оккупационные войска выпустили по Украине 10 "шахедов" из района Балаклавы в Крыму. Все десять дронов были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

Также сегодня в три часа ночи оккупанты выпустили 10 ракет по Киеву.

Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

Уничтожены 10 ударных дронов и 10 баллистических ракет / t.me/kpszsu

Ракетный удар по Киеву 13 декабря 2023

В Киеве прогремела серия взрывов - страна-агрессор атаковала столицу Украины ракетами. Все цели были сбиты.

Однако из-за падения обломков есть разрушения в четырех районах города - Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Днепровском. Поврежден водопровод, горели дома, вылетали окна. Произведена эвакуация жителей многоквартирного дома.

К счастью, обошлось без жертв. Известно о 53 пострадавших, из них шестеро детей. Госпитализированы в больницу 18 человек.

Также повреждены 19 автомобилей, четыре из которых полностью уничтожены.

В Днепровском районе 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.