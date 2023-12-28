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Марьинка на волоске, мы только достраиваем вторую линию обороны - экс-командир "Айдара"

Яна Ставская
28 декабря 2023, 23:53
Из города придется выходить, однако у ВСУ есть два пути, как это сделать. Один из них - крайне опасен.
Марьинка на волоске, мы только достраиваем вторую линию обороны - экс-командир 'Айдара'
РФ продолжает наступать на Марьинку / коллаж Главреда. Фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Украинские войска контролируют не более 20% руин Марьинки, оборону защитники удерживают на северных и западных окраинах, отметил в комментарии УП экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Он убежден, что ВСУ цепляются за Марьинку, чтобы "выиграть время".

"В Марьинке мы цепляемся буквально за окрестности города. Мы цепляемся за последние 20% руин Марьинки. Насколько я могу судить - мы просто выиграем там время, пока будет достроена вторая линия обороны", - сказал военный.

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Марьинку придется покинуть, отметил Дикий. Но выйти из города можно двумя путями: на хорошо обустроенную вторую линию обороны или выйти из нее и, по словам военного, "бегом окапываться, одновременно отступая".

"Будем честны: так было, когда выходили из Бахмута", - ответил он, назвав такой сценарий "крайне нежелательным и рискованным".

"Потому что на самом деле Марьинка так расположена, что, если там именно "прорвут", а не подвинут фронт, оттуда прямая дорога на Курахово, а с Курахово вообще открывается оперативное пространство - там потенциально можно нанести серьезные удары по нашим тылам, поставить под угрозу Константиновку, Славянск... вообще основную часть Донецкой области, которая сейчас под контролем Украины. Этот сценарий понимают и наши, и вражеские генералы", - отметил Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Наши защитники держат оборону на северных и западных окраинах просто ради того, чтобы дать время обустроить вторую линию, на которую надо будет организованно отойти, пояснил военный.

Вместе с тем, у украинцев должны появиться новые вопросы к экс- и действующему военно-политическому руководству, убежден Дикий, из-за отсутствия хорошо укрепленных оборонительных линий.

"Будем надеяться, что они продержатся достаточно долго, а вторую линию построят достаточно быстро. А мы себе где-то поставим такую галочку: потом, когда война закончится, в перечне тех вопросов, которые мы будем задавать, должен быть вопрос - а почему вторую и третью линию обороны Украина строит в декабре 2023 года, а, извините, не в декабре 2014 года, не в декабре 2015 года... Просто есть факт: мы не построили ни вторую, ни третью линии обороны за все 8 лет", - высказался Дикий.

Ситуация в Марьинке

25 декабря, в день Рождества в Украине, российский министр обороны Сергей Шойгу "доложил" Путину о якобы полной оккупации Марьинки. Однако заявления главы МО страны-агрессора опровергли в украинском командовании.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ все еще удерживают северные окраины города.

В The New York Times отмечали, что ситуация ухудшается - Россия перехватила инициативу на большей части фронта. Последние продвижения России возле Авдеевки и других городов свидетельствуют о том, что оккупанты перехватили инициативу на многих направлениях, используя преимущество в живой силе.

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война в Украине Марьинка Дикий война России и Украины Евгений Дикий
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