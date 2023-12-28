'Противник хочет нас уничтожить': полковник ВСУ назвал последствия капитуляции Украины

Мобилизации в Украине не избежать, поскольку страна борется за выживание. Россия намерена уничтожить страну, а капитуляция может привести к новому геноциду. Об этом рассказал военный аналитик, полковник Петр Черник в интервью ТСН.uа.
"Общество должно понимать, что мы находимся в состоянии экзистенциальной войны, которая предполагает одно - противник хочет полностью нас уничтожить. Если мы капитулируем и если кто-то думает, что они не устроят нам следующий геноцид, то надо изучить историю и вспомнить 20 век. Тогда как наказание, что мы посмели бороться за независимость, Россия устроила Голодомор. По-другому не будет и в следующий раз", - сказал поковник.
Черник указывает на исторические примеры, утверждая, что украинцы должны понимать риски и выбирать независимость. Ведь капитуляция может привести к новому геноциду.
Военный аналитик считает, что мобилизовать до 500 тысяч человек - реально. Это требует усилий, но по его мнению, это возможно, поскольку никто, кроме украинцев, не защитит страну.
"Для нас цыфра 400-500 тысяч человек, учитывая, что это будет растянуто во времени, будет подъемной и понятной. Потребности нужно пополнять. Никто, кроме нас за нас воевать не будет", - отметил Черник.
Однако он отмечает, что Украина 30 лет не занималась мобилизационными процессами, поэтому этот вызов становится крайне сложным. Тем не менее, он уверен в способности страны обеспечить оружие и оборудование для такого количества мобилизованных
Мобилизация 500 тысяч человек
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что власти планируют принять решение о мобилизации 500 тысяч человек, с важным акцентом на понятность сроков службы и ротации. Эта инициатива ожидает утверждения в Верховной Раде.
Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что цифры в 400-500 тысяч человек рассматриваются на уровне профильного комитета и военных. Подоляк подчеркнул, что процесс мобилизации планируется растянуть на год, учитывая потребности в комплектовании новых бригад, ротации и замещении личного состава.
Кроме этого, Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа", подчеркнул, что правительство должно было 25 декабря внести в Раду законопроект о мобилизации. Запрос на мобилизацию 500 тысяч военных был подан военным командованием и парламент ожидает готовый документ для обсуждения на комитете.
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