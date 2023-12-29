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Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизации

Анастасия Заремба
29 декабря 2023, 14:00обновлено 29 декабря, 14:30
Законопроект в текущем виде способен вызвать кризис в экономике и волнения в обществе, считает эксперт.
Александр Мусиенко, мобилизация
Законопроект в текущем виде способен вызвать кризис в экономике и волнения в обществе - Мусиенко / Главред

На фоне заявлений президента Владимира Зеленского о мобилизации около полумиллиона человек, правительство зарегистрировало в Верховной Раде новую версию закона о мобилизации, которая в течение последних дней взбудоражила украинское общество. В частности, ею предусматривается ряд ограничений для уклонистов, а также меняется порядок выдачи повесток и определения пригодности к военной службе.

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как ВВК будут определять пригодность мобилизованных в случае принятия нового закона, стоит ли ждать мобилизации женщин и есть ли реальные механизмы для мобилизации украинцев за рубежом.

Насколько законопроект о мобилизации в текущем виде способен решить проблемы, существующие в ВСУ?

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У ВСУ нет каких-то больших проблем – есть определенные сложности, связанные с дальнейшим обеспечением проведения мобилизации. Война продолжается, враг атакует наши позиции, и это, конечно, требует привлечения ресурсов. Вместе с тем у нас началась определенная неоправданная паника из-за изменений законодательства и подходов системы. Мобилизация происходила и раньше – да, предыдущие волны имели свои сложности, но, в конце концов, ряды Вооруженных сил пополнялись.

Но панических настроений допускать не надо. Например, с точки зрения внесенного законопроекта, повестки могут вручать по месту работы, месту жительства или в общественных местах, но и сейчас происходит то же самое.

Самый дискуссионный момент – это мобилизация людей с инвалидностью. И здесь главный вопрос в доверии к военно-врачебным комиссиям и МСЭК, которые выдают справки об инвалидности.

Текущий законопроект должен быть максимально полезным для военных с точки зрения проведения мобилизации, но при этом он не должен расшатывать настроения в обществе и давать возможность врагу использовать их с пропагандистской целью. Поэтому для начала стоит исправить недостатки, которые были выявлены в ходе проведения мобилизации, не применяя ограничений вроде лишения банковских прав, запрета на передвижение.

Реально ли с помощью такого закона набрать те самые 400-500 тысяч военных, о которых говорил Зеленский? Сколько времени в целом может понадобиться на то, чтобы мобилизовывать людей?

Закон должен этому способствовать. Мы видим в нем много ограничивающих элементов, но так же должны быть и поощрительные. Мы должны вывести мобилизацию за скобки репрессий, потому что это, в конце концов, почетная обязанность защиты страны. И для этого государство, кроме санкций за невыполнение мобилизации, предлагает соответствующие поощрительные меры – это и социальный пакет, и высокую зарплату, и гарантирование выплат, и возможность выбора бригад и места службы, и высококвалифицированную подготовку, и обеспечение всем необходимым для выживания военных. Ведь именно это сегодня и является самым большим страхом людей, подлежащих мобилизации – они боятся, что их не подготовят и бросят в тяжелые боевые условия. Эти вопросы надо снять. Если закон в этом поможет – это хорошо, но я не уверен, что единый закон может помочь. Мобилизация 400-500 тысяч, если и будет, то не одномоментно (тем более, что главнокомандующий отметил, что ВСУ с таким запросом не обращались). Мобилизовать столько людей сразу – нереально, поэтому это будет постепенный процесс. И не факт, что это будет 400-500 тысяч.

Уже звучат комментарии от народных депутатов о том, что правительственный законопроект будут дорабатывать из-за экономических рисков, в частности из-за ограничений для уклонистов. Какие именно нормы, по вашему мнению, могут быть изменены в первую очередь?

На то и существует парламент, чтобы дорабатывать и оценивать законопроекты разносторонне, в том числе и в вопросе экономики, потому что это важный фактор для страны, которая воюет. На пресс-конференции звучала оценка президента об одном на фронте и шестерых работающих в тылу налогоплательщиков. То есть этим законопроектом стоит обеспечить также и работу экономики в тылу, ведь мы не можем исключить уплату налогов, потому что это уничтожит нашу экономику. В этом смысле нужно обеспечить так называемую смарт-мобилизацию, когда мы, с одной стороны, мобилизуем людей и гарантируем им выплаты и социальные пакеты, а с другой стороны понимаем, что экономика в тылу так же должна работать, платить налоги, и здесь должен быть выборочный подход. Есть много предостережений относительно нормы об ограничении банковских счетов, запрете использования карточек для людей, которые могут уклоняться от мобилизации. А это может повлечь кризисные явления в банковской системе. Поэтому с этими оговорками и нужно работать.

В новом законопроекте говорится о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Что это меняет?

Эта норма продиктована необходимостью омолаживать личный состав и, фактически, привлекать к службе большие категории людей. Но в этом законе принципиально не хватает возможности для службы людей, находящихся в местах лишения свободы. Не понятно, почему мы до сих пор не решили вопрос с мобилизацией людей, которые находятся в тюрьмах, но хотят по собственному желанию мобилизоваться и защищать украинскую землю. Таких людей много, и здесь речь не о тех, кто имеет судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. И таким людям надо дать возможность мобилизовываться. Это – тот подход, которым можно и стоит пользоваться. И соответствующие изменения стоит вносить, чтобы эта категория тоже могла бы приобщаться к военной службе.

А с чем, кстати, связано отсутствие этой нормы? Ведь этот вопрос тоже раньше обсуждали.

Вероятно, есть оговорка, что это может повысить криминогенную обстановку. Но все это индивидуально, потому что и сейчас открываются уголовные производства за незаконное обращение с оружием, боеприпасами. И есть случаи, когда такие преступления, к большому сожалению, совершаются действующими мобилизованными военнослужащими. Но ведь это не те люди, которые сидели в тюрьмах – фактически, они пришли из мирной жизни.

Поэтому риски и предостережения есть всегда, но нужно следить за тем, чтобы во время несения военной службы соблюдались закон и правопорядок.

Как может выглядеть мобилизация мужчин, уехавших за границу? Ведь об этом много говорили, а некоторые страны уже официально объявили о возможной отправке мужчин в Украину.

Конституционный долг возлагается как на тех мужчин, которые находятся на территории Украины, так и на тех, кто за границей. Но при этом практически нереально привлекать к ответственности и применять санкции в отношении тех, кто находится за границей на законных основаниях.

Конечно, обсуждение возможных путей будут продолжаться, но реализовать на практике нормы в отношении мужчин за рубежом по состоянию на сегодня сложно.

В поданном законопроекте нормы прописаны так, что касаются и мужчин, и женщин. Правильно ли я понимаю, что этим документом призыв женщин, фактически, становится обязательным?

Нет, мобилизации женщин не будет и не предвидится – это позиция и военных, и президента Украины. Более того, обсуждение темы мобилизации женщин – это проявление паники, которая может быть использована в пользу врага. Нам нужно несколько успокоиться в вопросе мобилизации, в частности в формах ее проведения, а подавно – и в мобилизации женщин. Вместе с тем никто не может лишить женщин возможности добровольно проходить обычную службу. А в таком случае они должны иметь равные права и обязанности с мобилизованными мужчинами. Именно поэтому нормы прописаны так, чтобы не возникало различных толкований ситуации.

В начале вы упомянули о мобилизации людей с ограниченными возможностями. Залужный заявил о том, что новым законом убирают понятие "ограниченно годный", и пригодность будут определять непосредственно врачебные комиссии. По какому принципу здесь могут действовать ВВК, и не станет ли это в будущем новым поводом для коррупции?

Риски коррупции будут присутствовать всегда, независимо от того, имеет ли человек инвалидность. Довольно часто на военно-врачебные комиссии жалуются, что они признают людей с хроническими заболеваниями пригодными или ограниченно пригодными. Нарекания будут и в дальнейшем, поэтому нужно обеспечить контроль за деятельностью ВВК не только через возможные взятки в отношении тех, кто действительно годен и может нести военную службу, но и в отношении тех, кого они могут признавать годными.

Пригодность к службе устанавливается в соответствии с постановлениями Кабинета министров и приказами Минобороны и Министерства здравоохранения. Закон не может предусмотреть всех случаев – это будет определяться перечнем заболеваний и травм, которые подпадают под пригодность или непригодность. Пока такой перечень конкретно не сформирован законом, но если такая норма будет принята законодательно, то во исполнение этой нормы нужно будет принять и изменения соответствующих постановлений Кабмина и приказов Минздрава. Пока не будет документа, мобилизация будет продолжаться в соответствии с действующими подзаконными актами, которые содержат термин "ограниченно пригодный".

Учитывая реакцию общества на законопроект о мобилизации, каких последствий стоит ожидать?

Тема болезненная, потому что о ней активно говорят, и мы также увидели формы и методы. В частности, информация о мобильных блокпостах вызывает определенное беспокойство отдельных категорий граждан. В известной степени справедливое. Поэтому нужно изменить подходы и формы, чтобы вернуть мобилизацию примерно в прежнее русло. Если не будет обеспечено правильных подходов к проведению дальнейшей мобилизации, а мы будем говорить и о людях с инвалидностью, и о многих других категориях, это может приводить к волнениям.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации " Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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