'Договоренность есть': Зеленский сказал, когда состоится новый обмен пленными

Украина работает над возвращением всех людей.

https://glavred.info/ukraine/dogovorennost-est-zelenskiy-skazal-kogda-sostoitsya-novyy-obmen-plennymi-10673456.html Ссылка скопирована

Зеленский об обмене пленными / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Владимир Зеленский

Ключевые тезисы:

Сегодня состоялся четвертый обмен военнопленными

На следующей неделе обмены пленными продолжатся

Такая договоренность с Россией уже есть

Состоялся четвертый обмен военнопленными с российской стороной. На следующей неделе они продолжатся, по крайней мере такая договоренность с Москвой существует. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров - армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, многие из них находились в плену еще с 2022 года. Среди освобожденных военных есть защитники Мариуполя, Азовстали, военнослужащие из других направлений.

Зеленский отметил, что им оказывается необходимая помощь после ранений и тяжелых условий.

"Работаем, чтобы вернуть всех других наших людей, которые сейчас в российской неволе. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались", - подытожил президент.

Вечернее обращение Зеленского - видео:

Обмен пленными - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 14 июня состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными. Самому старшему из возвращенных из российского плена 63 года, самому младшему - 21 год.

12 июня в Украину вернулись защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, и военные из разных частей ВСУ.

10 июня в Украину вернулись бойцы из разных подразделений Сил обороны и безопасности, в частности Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред