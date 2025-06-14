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"Договоренность есть": Зеленский сказал, когда состоится новый обмен пленными

Мария Николишин
14 июня 2025, 20:54
61
Украина работает над возвращением всех людей.
'Договоренность есть': Зеленский сказал, когда состоится новый обмен пленными
Зеленский об обмене пленными / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Владимир Зеленский

Ключевые тезисы:

  • Сегодня состоялся четвертый обмен военнопленными
  • На следующей неделе обмены пленными продолжатся
  • Такая договоренность с Россией уже есть

Состоялся четвертый обмен военнопленными с российской стороной. На следующей неделе они продолжатся, по крайней мере такая договоренность с Москвой существует. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров - армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, многие из них находились в плену еще с 2022 года. Среди освобожденных военных есть защитники Мариуполя, Азовстали, военнослужащие из других направлений.

  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский
  • Украина вернула своих защитников
    Украина вернула своих защитников фото: президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что им оказывается необходимая помощь после ранений и тяжелых условий.

"Работаем, чтобы вернуть всех других наших людей, которые сейчас в российской неволе. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались", - подытожил президент.

Вечернее обращение Зеленского - видео:

'Договоренность есть': Зеленский сказал, когда состоится новый обмен пленными

Обмен пленными - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 14 июня состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными. Самому старшему из возвращенных из российского плена 63 года, самому младшему - 21 год.

12 июня в Украину вернулись защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, и военные из разных частей ВСУ.

10 июня в Украину вернулись бойцы из разных подразделений Сил обороны и безопасности, в частности Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

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