'Договоренность есть': Зеленский сказал, когда состоится новый обмен пленными

Ключевые тезисы:
- Сегодня состоялся четвертый обмен военнопленными
- На следующей неделе обмены пленными продолжатся
- Такая договоренность с Россией уже есть
Состоялся четвертый обмен военнопленными с российской стороной. На следующей неделе они продолжатся, по крайней мере такая договоренность с Москвой существует. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров - армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, многие из них находились в плену еще с 2022 года. Среди освобожденных военных есть защитники Мариуполя, Азовстали, военнослужащие из других направлений.
Зеленский отметил, что им оказывается необходимая помощь после ранений и тяжелых условий.
"Работаем, чтобы вернуть всех других наших людей, которые сейчас в российской неволе. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались", - подытожил президент.
Вечернее обращение Зеленского - видео:
Обмен пленными - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 14 июня состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными. Самому старшему из возвращенных из российского плена 63 года, самому младшему - 21 год.
12 июня в Украину вернулись защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, и военные из разных частей ВСУ.
10 июня в Украину вернулись бойцы из разных подразделений Сил обороны и безопасности, в частности Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
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