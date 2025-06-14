'Мам, я вернулся': трогательные кадры разговоров воинов с родными после плена

Освобожденным воинам было трудно удержать эмоции.

https://glavred.info/ukraine/mam-ya-vernulsya-trogatelnye-kadry-razgovorov-voinov-s-rodnymi-posle-plena-10673411.html Ссылка скопирована

Освобожденные пленные говорят с родными / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

Украина и Россия провели обмен пленными

Освобожденные военнопленные уже успели связаться с родными

В субботу, 14 июня, Украина и Россия провели уже четвертый за неделю обмен пленными. Некоторые из возвращенных воинов уже успели связаться с родными. Соответствующее видео опубликовал президент Владимир Зеленский.

Известно, что домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Освобожденные военнопленные растрогали разговорами со своим родным.

видео дня

"Мам, я очень рад, я вернулся, ты веришь", - с радостью сказал один из украинских защитников.

Освобожденным воинам трудно удержать эмоции, а на их лицах появляются слезы счастья.

"Держитесь, я уже скоро вернусь. Я уже на свободной Украине", - отметил другой защитник.

Украинские защитники были счастливы, что наконец услышали голоса близких людей.

"Доченька моя маленькая, спасибо тебе за письмо, и спасибо маме за письмо. Я его получил", - трогательно сказал освобожденный украинец.

Первые разговоры освобожденных украинских воинов с родными - видео:

"Я дома. Я свободен. Я в Украине. У меня даже слов нет, чтобы выразить свои ощущения. Главное, чтобы наша Украина жила и все в порядке было", - поделился освобожденный воин.

Как сообщал Главред, 14 июня, состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными. Среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Самому старшему из вернувшихся из российского плена 63 года, самому молодому - 21 год.

В четверг, 12 июня, Украина провела из РФ второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Вернулись защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, и военные из разных частей ВСУ.

9 июня в Украину в рамках обмена вернулись раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред