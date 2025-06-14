'Мам, я вернулся': трогательные кадры разговоров воинов с родными после плена

Коротко:
- Украина и Россия провели обмен пленными
- Освобожденные военнопленные уже успели связаться с родными
В субботу, 14 июня, Украина и Россия провели уже четвертый за неделю обмен пленными. Некоторые из возвращенных воинов уже успели связаться с родными. Соответствующее видео опубликовал президент Владимир Зеленский.
Известно, что домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Освобожденные военнопленные растрогали разговорами со своим родным.
"Мам, я очень рад, я вернулся, ты веришь", - с радостью сказал один из украинских защитников.
Освобожденным воинам трудно удержать эмоции, а на их лицах появляются слезы счастья.
"Держитесь, я уже скоро вернусь. Я уже на свободной Украине", - отметил другой защитник.
Украинские защитники были счастливы, что наконец услышали голоса близких людей.
"Доченька моя маленькая, спасибо тебе за письмо, и спасибо маме за письмо. Я его получил", - трогательно сказал освобожденный украинец.
Первые разговоры освобожденных украинских воинов с родными - видео:
"Я дома. Я свободен. Я в Украине. У меня даже слов нет, чтобы выразить свои ощущения. Главное, чтобы наша Украина жила и все в порядке было", - поделился освобожденный воин.
Как сообщал Главред, 14 июня, состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными. Среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Самому старшему из вернувшихся из российского плена 63 года, самому молодому - 21 год.
В четверг, 12 июня, Украина провела из РФ второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Вернулись защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, и военные из разных частей ВСУ.
9 июня в Украину в рамках обмена вернулись раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.
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