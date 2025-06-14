Как заставить розы цвести все лето: что надо сделать до конца июня

Июнь является одним из самых важных месяцев для ухода за розами.

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Как добиться повторного цветения роз/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

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Для обильного цветения роз в течение всего лета необходимо обрезать увядшие цветы до конца июня

Это поощряет растение направлять энергию на формирование новых цветов, а не на образование семян

Королевы среди цветов - розы - остаются фаворитами среди садовых цветов. Их отличает элегантная красота, огромное количество сортов и яркое, обильное цветение. Однако опытный садовник Алан Титчмарш, которого цитирует Ехргеѕѕ.co.uk., советует сделать одну важную вещь до конца июня, чтобы продлить их цветение на все лето, отмечает Главред.

Как заставить розы цвести все лето?

Профессионалы отмечают: в июне следует регулярно обрезать розы, в частности удалять уже увядшие или мертвые цветы. Это стимулирует появление новых бутонов в последующие недели.

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По его словам, именно июнь - ключевой месяц для ухода за садом, в частности за розами.

Почему стоит убирать отцветшие бутоны роз?

Британское Королевское садоводческое общество отмечает, что удаление таких цветов не только улучшает внешний вид клумбы, но и помогает растению не тратить силы на образование семян. Благодаря этому розы сохраняют силы для образования новых бутонов и здорового роста.

Виды роз / Инфографика: Главред

Как правильно обрезать разные виды роз?

Для чайно-гибридных сортов советуют осторожно срезать увядший цветок чуть ниже его основания. В случае с другими разновидностями роз - обрезку лучше делать прямо над листочком или почкой, используя секатор или острые ножницы.

Такая обрезка стимулирует образование новых боковых почек, из которых впоследствии появляются свежие цветы.

Какое главное правило для хорошего цветения?

Особого внимания требуют вьющиеся сорта роз. Чтобы они не ломались и имели вертикальную опору, их нужно регулярно фиксировать к подпоркам или сетке.

Полив тоже играет важную роль: взрослые кусты роз следует поливать раз в неделю, начиная с июня и до сентября. Молодые же растения требуют более частого увлажнения - каждые два дня.

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