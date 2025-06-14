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Как вырастить "огурцы-монстры" весом в килограмм: назван необычный способ

Анна Ярославская
14 июня 2025, 13:41
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Одного такого огурца хватит на две миски салата. Кроме того, такие огурцы очень сладкие и сочные.
Огурцы
Как выращивать огурцы на крыше / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как выращивать огурцы дома, чтобы они были огромными и сладкими
  • Почему вертикальная подвязка огурцов лучше

Огурцы очень просто выращивать, поскольку это растение очень хорошо реагирует на уход. Главное, что нужно огурцам, это всего лишь солнце и много воды. Так что их можно сажать в разное время и даже несколько раз за сезон. Кстати, существуют три проверенных сорта огурцов, которые всегда дают хороший урожай. Детальнее читайте в материале: Не боятся ни жары, ни холода: лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаем.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали о необычном способе выращивания огурцов, который дает ошеломляющи результат. Для этого нужно посадить огурцы в высоко поднятый над землёй глубокий контейнер, заполненный плодородной почвой.

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"Я использую для этой цели обычный эмалированный мусорный бачок, прикрученный для высоты к обычному пеньку. Я просыпаю поверхность почвы золой. Она играет роль антисептика и помогает в борьбе со многими болезнями огуречных растений", - рассказала садовод.

Огурцы нужно посадить в эмалированный бак
Огурцы нужно посадить в эмалированный бак / скриншот

Как лучше выращивать огурцы вертикально или горизонтально

Важно обеспечить огурцам возможность плестись наверх. Именно это обеспечит стопроцентный успех и даст возможность получить отличный результат.

"К тому же вертикально плетущиеся ветви огурцов хорошо продуваются, ветром равномерно получают солнечный свет и гораздо меньше подвергаются воздействию болезни и вредителей. В конечном же результате вы получите больший урожай и гораздо раньше", - добавила эксперт.

С помощью проволоки или подставки плети огурцов можно направить или на стену дома, или на ёлку или даже на крышу, где они не будут мешать и занимать важную для других растений территорию.

Огуречные плети, растущие вверх, наиболее открыты для опылителей.

"Это особенно важно, если я выращиваю натуральные, а не гибридные сорта, так как эффективно опыляемые цветки дают больше завязи и, соответственно, лучший урожай", - рассказала садовод.

Еще один значительный плюс вертикального роста заключается в том, что огурцы могут вырасти на крыше до гигантских размеров весом почти в килограмм.

"Вот такие вот огурцы-монстры могут появиться у вас на крыше. Если огурцам будет хватать влаги, то они будут лежать на крыше и созревать. Такого огурца хватит на две тарелки салата", - сказала она.

Огурцы
Огрурцы

Кроме того, огурцы, вызревающие на солнце, очень вкусные и сладкие благодаря высокому содержанию сахаров.

Огурцы хорошо созревают на крыше
Огурцы хорошо созревают на крыше / скриншот

"Попробуйте посадить высокий контейнер повыше над землёй с достаточно большим количеством подородной или удобренной почвы. При помощи подставок и проволоки соорудите направляющей опоры для вьющихся плетей и закиньте плети огурцов повыше. Вы сами убедитесь, какой отличный урожай можно из всего этого получить", - резюмировала садовод.

Смотрите видео - Как вырастить огурцы на крыше:

Раннее Главред писал, как выращивать огурцы немецким способом. Благодаря этому способу выращивания ваш огород украсит "огуречная елка". Растения получат максимум света и места, а вам будет легко за ними ухаживать.

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Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

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