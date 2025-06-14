Украинская баллистика протестирована, изучаются масштабы производства - Подоляк

Кратко:
- Вопрос сейчас - в масштабировании производства баллистики
- Важно, чтобы европартнеры инвестировали в украинское военное производства
Украинская баллистическая ракета протестирована, в настоящее время вопрос в масштабировании ее производства. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Фабрике новостей".
"Активно работают наши производители. Вопрос масштаба и инвестиций. Есть отработанные, уже протестированные ракеты. Не хочу погружаться в детали... Но баллистика наработана, протестирована. Она есть. Вопрос в масштабировании производства. Это не так быстро можно сделать, к сожалению, по понятным причинам, потому что это все же большое производство", - отметил Подоляк.видео дня
Второй момент, который он отметил, это инвестиции в ракетную программу.
"Важно, чтобы наши европейские партнеры, которые много говорят о переформатировании пространства безопасности в Европе, инвестировали быстрее и больше в украинские производства, совместные производства, потому что это и есть гарантии сдерживания России для Европы. То есть инвестиции в украинское производство, в том числе баллистической ракетной программы, - это существенные гарантии сдерживания России", - сказал Подоляк.
Украинская баллистика - новости по теме
Напомним, в начале мая президент Зеленский заявил, что Украина активно работает над разработкой собственного баллистического оружия и стремится как можно быстрее ее завершить. Во время Ставки верховного главнокомандующего он заслушал доклады о развитии ракетной программы и усилении авиации.
Как сообщал Главред, разработка первой баллистической ракеты началась в мае 2022 года. Боевое применение состоялось в середине мая 2025 года. Первая украинская баллистическая ракета успешно преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт, сообщил директор Центра исследований армии Валентин Бадрак.
Военный аналитик Валерий Рябых отметил, что уничтожение трех единиц комплекса "Искандер" свидетельствует о наличии у ВСУ мощных средств поражения. По его словам, новая баллистика Украины уже проходит боевое испытание и может быть в начале серийного производства.
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