Украинская баллистика протестирована, изучаются масштабы производства - Подоляк

Инвестиции в баллистическую ракетную программу - это гарантии сдерживания России, уверен Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/ukrainskaya-ballistika-protestirovana-izuchayutsya-masshtaby-proizvodstva-podolyak-10673459.html Ссылка скопирована

Украинская баллистика протестирована / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/podolyak_mykhailo, wikimedia.org

Кратко:

Вопрос сейчас - в масштабировании производства баллистики

Важно, чтобы европартнеры инвестировали в украинское военное производства

Украинская баллистическая ракета протестирована, в настоящее время вопрос в масштабировании ее производства. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Фабрике новостей".

"Активно работают наши производители. Вопрос масштаба и инвестиций. Есть отработанные, уже протестированные ракеты. Не хочу погружаться в детали... Но баллистика наработана, протестирована. Она есть. Вопрос в масштабировании производства. Это не так быстро можно сделать, к сожалению, по понятным причинам, потому что это все же большое производство", - отметил Подоляк. видео дня

Второй момент, который он отметил, это инвестиции в ракетную программу.

"Важно, чтобы наши европейские партнеры, которые много говорят о переформатировании пространства безопасности в Европе, инвестировали быстрее и больше в украинские производства, совместные производства, потому что это и есть гарантии сдерживания России для Европы. То есть инвестиции в украинское производство, в том числе баллистической ракетной программы, - это существенные гарантии сдерживания России", - сказал Подоляк.

Украинская баллистика - новости по теме

Напомним, в начале мая президент Зеленский заявил, что Украина активно работает над разработкой собственного баллистического оружия и стремится как можно быстрее ее завершить. Во время Ставки верховного главнокомандующего он заслушал доклады о развитии ракетной программы и усилении авиации.

Как сообщал Главред, разработка первой баллистической ракеты началась в мае 2022 года. Боевое применение состоялось в середине мая 2025 года. Первая украинская баллистическая ракета успешно преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт, сообщил директор Центра исследований армии Валентин Бадрак.

Военный аналитик Валерий Рябых отметил, что уничтожение трех единиц комплекса "Искандер" свидетельствует о наличии у ВСУ мощных средств поражения. По его словам, новая баллистика Украины уже проходит боевое испытание и может быть в начале серийного производства.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред