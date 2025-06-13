Украина запускает в серийное производство первую баллистическую ракету 'Сапсан' - СМИ

Украинская баллистическая ракета быстрее ATACMS, рассказал Валентин Бадрак.

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Украинская баллистическая ракета быстрее ATACMS / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Бадрака:

Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету "Сапсан"

Впервые в боевых условиях "Сапсан" применили в мае 2025 года

Серийное производство "Сапсана" уже готовится

Украина успешно провела испытания собственной баллистической ракеты "Сапсан". Вскоре начнется ее серийное производство. Об этом рассказал LIGA.net директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"В июле 2024 года состоялись первые успешные испытания первой баллистической ракеты", - сообщил эксперт.

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По его словам, отличительной чертой баллистических ракет является их высокая скорость и мощность - во время тестов "Сапсан" достиг скорости 5,2 махов (примерно 6370 км/ч). Для сравнения, американская ракета ATACMS разгоняется до 3 махов, а российский "Искандер-М" - около 6 махов.

Одним из ключевых преимуществ "Сапсана" является его параболическая траектория полета, что делает перехват ракеты обычными зенитно-ракетными комплексами чрезвычайно сложным. Бадрак напомнил, что даже старые американские ракеты ATACMS, которые имеют подобную траекторию, противник не смог перехватить в боевых условиях.

Кроме того, в мае 2025 года "Сапсан" впервые применили в реальных боевых действиях. Бадрак заявил, что ракета успешно уничтожила российский военный объект на расстоянии около 300 км.

Технические характеристики "Сапсана" также впечатляют: она несет боевую часть весом 480 кг, что почти вдвое больше, чем у американской ATACMS (227 кг в фугасной версии).

Бадрак подчеркнул, что сейчас "Сапсан" готовят к серийному производству, и, по словам представителей Министерства обороны, никаких препятствий для этого нет.

"Поэтому можно предполагать, что Украина уже на пути к ракетному наращиванию, и это важно не только для настоящего, но и для обеспечения будущего государства и нации", - добавил эксперт.

Что известно об украинских дальнобойных ракетах / Инфографика: Главред

Украинская баллистика - новости по теме

Напомним, в начале мая президент Зеленский заявил, что Украина активно работает над разработкой собственного баллистического оружия и стремится как можно быстрее ее завершить. Во время Ставки верховного главнокомандующего он заслушал доклады о развитии ракетной программы и усилении авиации.

Как сообщал Главред, разработка первой баллистической ракеты началась в мае 2022 года. Боевое применение состоялось в середине мая 2025 года. Первая украинская баллистическая ракета успешно преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт, сообщил директор Центра исследований армии Валентин Бадрак.

Военный аналитик Валерий Рябых отметил, что уничтожение трех единиц комплекса "Искандер" свидетельствует о наличии у ВСУ мощных средств поражения. По его словам, новая баллистика Украины уже проходит боевое испытание и может быть в начале серийного производства.

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Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) - украинский писатель, публицист. С 1999 года - директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года - член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

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