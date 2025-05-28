В Воздушных силах рассказали о запасах ракет для защиты неба: подробности

Юрий Игнат подтверждает, Украина постоянно пополняет ракеты для ПВО из-за активных атак врага на территорию страны.

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Украина полагается на западные системы ПВО из-за истощения советских ракет / коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин

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Почему Украина нуждается в постоянном пополнении ракет для защиты от атак

Почему западные СМИ акцентируют внимание на дефиците вооружения

Дефицит ракет для систем противовоздушной обороны в Украиневсегда присутствовал. И запасы ракет для противодействия российским атакам постоянно нужно пополнять. Об этом в эфире телеканала "Мы - Украина" заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя сообщения западных СМИ о якобы исчерпании ракет к системам SAMP/T в Украине.

"Безусловно, в Украине советское вооружение истощается, ломается и уничтожается", - отметил полковник. Он подчеркнул, что запасы советских ракет не были бесконечными, а даже ракеты, полученные от партнеров, которые использовали советские системы, постепенно исчерпываются из-за боевых действий с Россией. видео дня

Юрий Игнат также отметил, что сейчас Украина в значительной степени полагается на западные системы ПВО.

"Когда противник наращивает средства, наши военные тоже используют ракеты для уничтожения целей. Именно поэтому нам нужно их постоянно пополнять", - подчеркнул он.

Он добавил, что западные СМИ, в частности британские и французские, начали все больше обращать внимание на дефицит ракет для своих систем ПВО, направляя информацию преимущественно на внутреннюю аудиторию.

"В Украине этот вопрос вызвал значительный резонанс, ведь именно наша страна подвергается обстрелам и нуждается в ракетах больше всего", - пояснил представитель Воздушных сил.

ЗРК SAMP T / Инфографика: Главред

В то же время Юрий Игнат воздержался от раскрытия полного объема имеющихся запасов вооружения, отметив лишь, что дефицит ракет у страны есть всегда, хотя союзники предоставляют необходимые типы оружия по необходимости.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, оккупанты РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Киеву и другим городам и населенным пунктам Украины. Взрывы прогремели во множестве областей. Есть пострадавшие. Погибли люди. Повреждены и разрушены здания.

Кроме того, россияне имеют возможности и ресурсы для того, чтобы применять во время атак еще больше "Шахедов". Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее в США прокомментировали ночные удары РФ по Украине. США публично осуждают российские атаки и призывают к немедленному прекращению огня на территории Украины.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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