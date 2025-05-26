'Реальная угроза': в СНБО назвали новое направление российского вторжения

Что известно:
- РФ готовится к войне против Европы
- Через 4-6 лет РФ может напасть на страны Балтии
Россия готовит войну против Европы. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
Подготовиться к этому России может помочь КНДР собственными человеческими ресурсами и оружием.
"Это вполне реальная угроза, которую наконец-то уже видят в Европе. Очень хорошо, что иллюзии развеялись, потому что если бы нет - через 4-6 лет Россия с союзниками могла бы напасть на Балтию, не только гибридно, как делает это сейчас", - заявил Коваленко.
Он добавил, что сейчас еще есть "коридор времени" для исправления ситуации. В этот период нужно не только усиливать Украину, но и менять взгляды на угрозы и увеличивать армии.
"Развитие ИИ (искусственного интеллекта - ред.) в вооружениях, в дронах и ракетах новых типов, определит доминирование будущего. И здесь у Запада пока преимущество над автократами", - добавил Коваленко.
Война России и НАТО - главные новости
Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.
Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно через пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.
РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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