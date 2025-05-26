Сколько людей РФ может мобилизовать на войну: в СВР назвали огромную цифру

С начала полномасштабной войны против Украины в России мобилизовано 1,3 млн человек, еще почти миллион составляют потери убитыми и ранеными.

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Реально подготовлены к войне 3 миллиона россиян / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

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Какая ситуация с качеством вооружения у оккупантов

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что мобилизационный ресурс России составляет 25 миллионов человек, из которых три миллиона подготовлены к войне.

По его словам, весь мобилизационный ресурс включает людей, которые имеют соответствующие военно-учетные или смежные специальности.

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"В России проживает примерно 145 миллионов человек. Мобилизационный ресурс составляет 25 млн человек. Это те, кто имеет соответствующие военно-учетные или смежные специальности. И это трудовые ресурсы, которые движут экономику. Но реально подготовленных - 3 млн", - сказал Иващенко в интервью Укринформ.

При этом с начала полномасштабной войны против Украины в России мобилизовано 1,3 млн человек, еще почти миллион составляют потери убитыми и ранеными.

Глава СВР добавил, что с вооружением у России есть проблемы. Новейшие системы в российской армии составляют лишь 20%, а для производства и обновления нужны инвестиции, станки, компоненты.

"На сегодня 80% военной техники является старой, с пониженными характеристиками. Она снята с хранения, отремонтирована и отправлена на фронт. Только 20% российской техники - новейшие системы. Если взять боеприпасы, то в год они производят около 3 миллионов снарядов 122-го, 152-го калибра. Еще 2,5-3 миллиона берут у КНДР. С начала войны взяли у них уже шесть миллионов снарядов", - рассказал Иващенко.

Как писал Главред, издание The Economist пишет о том, что атаки России на Украину с использованием тысячи ударных дронов могут стать реальностью. Уже сейчас, по данным украинской военной разведки, страна-агрессор планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день. Кроме того, у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску.

Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что из-за безнаказанности со стороны Запада Россия, вероятно, не собирается прекращать воздушные удары по территории Украины. В информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов.

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