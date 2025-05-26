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В сбитом БпЛА якобы нашли записку: в ЦПД отреагировали на "новую" технологию РФ

Руслана Заклинская
26 мая 2025, 14:08
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Российские дроны маневрируют на высотах 2000-2500 м, избегая малокалиберного оружия, рассказал военный.
В сбитом БпЛА якобы нашли записку: в ЦПД отреагировали на 'новую' технологию РФ
Украинские инженеры нашли записку об управлении дроном через Telegram / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС Украины

Главное:

  • Российские дроны получили "новый" алгоритм управления через Telegram-ботов
  • Украинские инженеры нашли в сбитом над Украиной российском беспилотнике записку
  • ЦПД отмечает, что такая технология не нова

Украинские инженеры якобы обнаружили записку в сбитом над Украиной российском беспилотнике "Шахед". В ней описывался "новый" алгоритм управления БпЛА через Telegram-ботов. Об этом сообщило The Economist и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Вероятно, записку оставил разработчик этой технологии. Новый метод управления дронами включает использование Telegram-ботов, что позволяет дистанционно управлять беспилотниками.

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По данным издания, такой подход делает беспилотники почти нечувствительными к традиционным системам радиоэлектронной борьбы, поскольку они не зависят от GPS-навигации. Вместо этого они используют собственные алгоритмы искусственного интеллекта и передачу данных через украинские мобильные сети, что значительно усложняет их обнаружение и подавление.

Офицер противовоздушной обороны Украины полковник Денис Смажный отметил, что российские дроны теперь маневрируют на высотах 2000-2500 метров, что позволяет им избегать поражения малокалиберными пушками и обходить мобильные группы ПВО. В связи с этим Вооруженные силы Украины вынуждены применять более эффективные средства противодействия - в частности, вертолеты, истребители F-16 и новые дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты в борьбе с этими угрозами.

Несмотря на появление новых технологий в управлении российскими беспилотниками, украинские защитники продолжают сбивать примерно 95% дронов. Однако даже небольшой процент дронов, которые прорываются, способен нанести значительный ущерб объектам и инфраструктуре.

В сбитом БпЛА якобы нашли записку: в ЦПД отреагировали на 'новую' технологию РФ
Дрон "Шахед" / нфографика: Главред

Что говорят в ЦПД

Относительно находки и информации об управлении дронами через Telegram-ботов руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что - "это конечно что-то".

"Относительно дистанционного управления - некоторые шахэды еще с прошлого года так управляются, на них камеры устанавливали и управляли дистанционно. Никакой сенсации - их сбивают", - написал он.

Кроме этого, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей опроверг распространенную в The Economist информацию о новых возможностях дронов Shahed. По его словам, российские БпЛА не управляются через Telegram и не транслируют видео через украинские мобильные сети. Это утверждение неправдивое.

Также специалист утверждает, что искусственного интеллекта в Shahed нет, это обычные дроны с фиксированным маршрутом. Они до сих пор ориентируются на сигналы спутниковой навигации, поэтому на них влияют средства радиоэлектронной борьбы.

"Ни одной записки из Алабуги от "друзей инженеров из РФ" никто никогда не находил", - подчеркнул Бескрестнов.

В то же время на самом деле в Shahed установлен трекер, который передает данные о местонахождении, скорости и высоте полета через Telegram-бот, используя SIM-карты разных стран (в том числе и украинские) и мобильную связь. Эти модули связи фиксируются в обломках сотнями, если не тысячами.

"Мы, понимая все это, не даем Шахедам работать через наши сети мобильной связи. Еще раз, Шахеды не управляются удаленно, у них нет такого функционала, они просто пытаются передавать свое местоположение", - подчеркнул он.

Российские атаки БПЛА по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 26 мая Россия осуществила самую масштабную за войну атаку дронами на Украину - запустили 9 крылатых ракет и 355 ударных беспилотников, преимущественно "шахедов". Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые. Все время работали силы ПВО и спасатели.

Также Россия наращивает производство ракет и беспилотников, что позволяет усиливать давление на украинскую ПВО. Производство ракет и дронов РФ опережает их использование, поэтому удары могут усилиться.

Кроме этого, Россия планирует увеличить производство ударных дронов до 500 в день, что может привести к массовым атакам тысячами беспилотников. Уже 25 мая зафиксирован рекорд - 298 дронов за ночь.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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БПЛА война России и Украины Андрей Коваленко атака дронов Дрон Shahed-136
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