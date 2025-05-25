Что изменилось в атаках РФ: Игнат раскрыл детали модернизации ракет и дронов

Российские войска обновляют ракеты и дроны, применяя радиолокационные ловушки в бою.

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Игнат сообщил, что враг совершенствует баллистические и крылатые ракеты / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Кратко:

Россия модернизирует ракеты и дроны с новыми тактическими решениями

Игнат сообщил о применении радиолокационных ловушек и эффективной ПВО

В течение последних шести месяцев российская армия активно совершенствует свои средства поражения и меняет подходы к их применению. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг осуществляет определенные маневры по модернизации средств поражения. В частности, они добавляют к ракетам радиолокационные ловушки. Впрочем, эти меры враг осуществляет уже в течение полугода. То есть, эта модернизация происходит не вчера и не сегодня", - пояснил Игнат. видео дня

По его словам, российская сторона совершенствует баллистические и крылатые ракеты, а также дроны типа Shahed.

Комментируя ракетно-дроновую атаку в ночь на 25 мая, представитель Воздушных сил отметил значительный масштаб примененных БПЛА, но подчеркнул, что украинская ПВО действовала результативно.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

"Сегодня наша противовоздушная оборона, несмотря на попытки врага нанести комбинированный масштабный удар, продолжает показывать высокие результаты сбития средств поражения противника", - добавил Игнат.

Атаки России на Украину - новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты ночью в воскресенье, 25 мая, атаковали Киев и другие крупные украинские города и населенные пункты. Взрывы гремели в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Напомним, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - зафиксированы разрушения и пострадавшие. По столице россияне запустили много дронов и ракет.

На днях, 21 мая, Россия атаковала Украину с воздуха. В Сумах из-за вражеских ударов пропадал свет. В Киеве работала ПВО.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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