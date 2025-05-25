Что изменилось в атаках РФ: Игнат раскрыл детали модернизации ракет и дронов

Кратко:
- Россия модернизирует ракеты и дроны с новыми тактическими решениями
- Игнат сообщил о применении радиолокационных ловушек и эффективной ПВО
В течение последних шести месяцев российская армия активно совершенствует свои средства поражения и меняет подходы к их применению. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Эспрессо".
"Враг осуществляет определенные маневры по модернизации средств поражения. В частности, они добавляют к ракетам радиолокационные ловушки. Впрочем, эти меры враг осуществляет уже в течение полугода. То есть, эта модернизация происходит не вчера и не сегодня", - пояснил Игнат.видео дня
По его словам, российская сторона совершенствует баллистические и крылатые ракеты, а также дроны типа Shahed.
Комментируя ракетно-дроновую атаку в ночь на 25 мая, представитель Воздушных сил отметил значительный масштаб примененных БПЛА, но подчеркнул, что украинская ПВО действовала результативно.
"Сегодня наша противовоздушная оборона, несмотря на попытки врага нанести комбинированный масштабный удар, продолжает показывать высокие результаты сбития средств поражения противника", - добавил Игнат.
Атаки России на Украину - новости
Как сообщал Главред, российские оккупанты ночью в воскресенье, 25 мая, атаковали Киев и другие крупные украинские города и населенные пункты. Взрывы гремели в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
Напомним, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - зафиксированы разрушения и пострадавшие. По столице россияне запустили много дронов и ракет.
На днях, 21 мая, Россия атаковала Украину с воздуха. В Сумах из-за вражеских ударов пропадал свет. В Киеве работала ПВО.
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Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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