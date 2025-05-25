Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Что изменилось в атаках РФ: Игнат раскрыл детали модернизации ракет и дронов

Руслан Иваненко
25 мая 2025, 16:33
145
Российские войска обновляют ракеты и дроны, применяя радиолокационные ловушки в бою.
Что изменилось в атаках РФ: Игнат раскрыл детали модернизации ракет и дронов
Игнат сообщил, что враг совершенствует баллистические и крылатые ракеты / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Кратко:

  • Россия модернизирует ракеты и дроны с новыми тактическими решениями
  • Игнат сообщил о применении радиолокационных ловушек и эффективной ПВО

В течение последних шести месяцев российская армия активно совершенствует свои средства поражения и меняет подходы к их применению. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг осуществляет определенные маневры по модернизации средств поражения. В частности, они добавляют к ракетам радиолокационные ловушки. Впрочем, эти меры враг осуществляет уже в течение полугода. То есть, эта модернизация происходит не вчера и не сегодня", - пояснил Игнат.

видео дня

По его словам, российская сторона совершенствует баллистические и крылатые ракеты, а также дроны типа Shahed.

Комментируя ракетно-дроновую атаку в ночь на 25 мая, представитель Воздушных сил отметил значительный масштаб примененных БПЛА, но подчеркнул, что украинская ПВО действовала результативно.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

"Сегодня наша противовоздушная оборона, несмотря на попытки врага нанести комбинированный масштабный удар, продолжает показывать высокие результаты сбития средств поражения противника", - добавил Игнат.

Атаки России на Украину - новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты ночью в воскресенье, 25 мая, атаковали Киев и другие крупные украинские города и населенные пункты. Взрывы гремели в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Напомним, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - зафиксированы разрушения и пострадавшие. По столице россияне запустили много дронов и ракет.

На днях, 21 мая, Россия атаковала Украину с воздуха. В Сумах из-за вражеских ударов пропадал свет. В Киеве работала ПВО.

Читайте также:

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины война России и Украины Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Синоптик сказал, когда в Украину придет долгожданное тепло и закончатся дожди

Синоптик сказал, когда в Украину придет долгожданное тепло и закончатся дожди

16:08Синоптик
Война за четыре области Украины: назван неожиданный сценарий решения Путина

Война за четыре области Украины: назван неожиданный сценарий решения Путина

15:17Война
"Больше не сядут за парты": Россия убила троих детей из одной семьи

"Больше не сядут за парты": Россия убила троих детей из одной семьи

15:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

Влупит +5 и будут лить грозовые дожди: синоптики объявили штормовое предупреждение

Влупит +5 и будут лить грозовые дожди: синоптики объявили штормовое предупреждение

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

Последние новости

18:09

Неожиданная опасность: почему не стоит глушить двигатель с кондиционером

18:04

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

18:03

Начнется новая жизнь: только 3 знака зодиака разбогатеют в Новолуние в мае

17:32

Гороскоп на завтра 26 мая: Тельцам - ошибка, Весам - приятные новости

17:15

"Это позор": комбриг НГУ сделал громкое заявление насчет обмена пленными

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:04

"Меня раздражает": путинист Пригожин решил кинуть свою семью

16:33

Что изменилось в атаках РФ: Игнат раскрыл детали модернизации ракет и дронов

16:28

"Какая беда, друзья": Jerry Heil рассказала о личной трагедии

16:15

"Беспрецедентная атака": в РФ жалуются, что вертолет Путина попал под удар БпЛА

Реклама
16:08

Синоптик сказал, когда в Украину придет долгожданное тепло и закончатся дожди

15:59

Капуста будет чистой и без дырочек: простой действенный способ защиты без химииВидео

15:17

Война за четыре области Украины: назван неожиданный сценарий решения ПутинаВидео

15:14

"Больше не сядут за парты": Россия убила троих детей из одной семьи

15:06

Ирина Билык удивила видом своих сыновей и раскрыла секрет личной жизни

14:53

Гороскоп Таро на неделю с 26 мая по 1 июня: Рыбам - переживания, Львам - успех

14:29

Почему 26 мая запрещено выносить мусор: какой праздник и день ангела

14:16

Россия выходит на пик, летнее наступление – последний "шанс", - The Washington Post

13:55

"Других ролей не будет": на фронте погиб известный украинский актер

13:30

"Три года мы не ели шоколада": трогательные кадры освобожденных из плена украинцевФото

12:58

Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

Реклама
12:53

Китайский гороскоп на завтра 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

12:53

Любовный гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

12:34

Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героевФотоВидео

12:32

Гороскоп Таро на завтра 26 мая: Овнам - отпустить любовь, Стрельцам - опасаться людей

12:00

Спутали с дроном: российская ПВО накрыла "дружественным огнем" свой самолет

11:59

У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

11:46

"Последняя участница банды": Борис Джонсон в 60 лет стал отцом в девятый раз

11:08

Финансовый гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

11:07

РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области: СМИ раскрыли детали

10:43

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к Штатам

09:59

Самолеты правительства РФ сбежали из Москвы: Гетьман указал на интересный нюанс

09:43

Разрушения домов, зданий и пожары: последствия ударов РФ по Украине, кадрыВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

09:26

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Трамп - человек Путина в американской властимнение

08:58

Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Весам - решения, Девам - прорыв

08:39

В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фотоФото

07:10

Женщины в платьях отличаются 3-мя деталями: сможете ли вы их найти за 29 секунд

07:01

РФ атаковала Киев и 12 регионов ракетами и дронами: в городах разрушения, деталиВидео

06:10

РФ готовит массированный налет дроновмнение

Реклама
05:55

Гордость города стала канализацией: почему Львов лишился реки Полтвы

05:00

Загадка для самых умных: найдите спрятанную бабочку за 7 секунд

04:35

Как сказать на украинском "востребованный работник": учитель объяснилаВидео

03:33

Украинцам повысят пенсии после выполнения одного требования: сколько будут платить

02:00

Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

24 мая, суббота
23:54

РФ атакует Украину ракетами и БпЛА, в небе - 7 бортов Ту-95: где угроза удара

23:05

"Украинцы - это русские с нюансами": Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле

22:34

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

22:27

"Пехота лезет, как саранча": в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине

21:53

В Европе подготовили план на случай окончательного отказа Трампа от Украины - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Переговоры с Россией
Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять