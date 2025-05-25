Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к Штатам

Основное:
- Россияне атаковали Украину дронами и ракетами
- В результате вражеской атаки повреждены более 80 жилых домов
- По состоянию на 10:30 пострадали более 70 человек
В ночь на 25 мая, россияне выпустили по Украине почти 300 ударных беспилотников и около 70 ракет различных типов, включая баллистические. Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку врага.
Он сообщил, что целями россиян были Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.
"Осознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Мои соболезнования", - написал Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России.
"Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", - подчеркнул президент Украины.
Он выразил уверенность, что санкции точно помогут остановить эту жестокость.
"Решительность сейчас имеет значение - решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию", - отметил глава страны.
Зеленский добавил, что Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны.
Министр внутренних дел Игорь Клименко также осудил российский удар по Украине.
По его данным, в результате вражеской атаки повреждены более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях пожарные до сих пор тушат пламя.
По состоянию на 10:30 пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.
Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.
"Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в очередной раз показал: его цель - страх и смерть", - написал Клименко.
Массированный удар РФ по Украине 25 мая - последние новости
Как писал Главред, поздно вечером с субботы на воскресенье 25 мая, войска РФ запустили по территории Украины и беспилотники. Сообщилось о взлете Ту-95МС и Ту-160, которые ночью пустили ракеты.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские оккупанты применили с воздуха 367 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 45 крылатых ракет рф и 256 беспилотников.
Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. По данным спасателей, деткам было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали.
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Что такое ГСЧС?
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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