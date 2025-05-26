РФ производит ракеты с БпЛА быстрее их использования и может усилить удары – FT

Главное:
- РФ может готовить более масштабные воздушные операции
- Россия продолжает наращивать производство ракет и беспилотников
Недавние массированные обстрелы, осуществлённые Россией по территории Украины, могут быть лишь прологом к более масштабной воздушной операции, которая, по мнению экспертов, будет сопровождать возможное новое наступление российских войск на земле.
Как пишет Financial Times, украинские представители и западные аналитики считают, что РФ может использовать воздушные удары в качестве подготовки к очередной фазе наступательных действий.
"Активизация атак ракетами и дронами в последние выходные, скорее всего, является первым этапом более широкой стратегии", — отмечается в публикации.
Россия продолжает наращивать производство ракет и беспилотников, что позволяет ей создавать запасы и усиливать давление на украинскую систему ПВО, которая и без того работает на пределе.
Издание подчёркивает, что в условиях наращивания российских ресурсов Украина особенно нуждается в дополнительной поддержке со стороны союзников.
При этом американская помощь остаётся под вопросом, а европейские поставки не в состоянии полностью компенсировать её, особенно в сегменте систем противовоздушной обороны.
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.
Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.
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