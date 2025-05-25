Первая реакция США на ночные удары по Киеву: подробности

США публично осуждают российские атаки и призывают к немедленному прекращению огня на территории Украины.

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Спецпосланник Трампа реагирует на обстрелы украинских городов / Коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС

О главном:

Кит Келлог осудил ракетные удары России по Киеву

Он отмечает нарушение Женевских протоколов и призывает прекратить огонь

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог стал первым официальным представителем американской власти, который отреагировал на масштабный ракетный обстрел украинских городов, осуществленный российскими войсками ночью 25 мая. Об этом он написал и соцсети Х.

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"Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных. Эти нападения позорны. Остановите убийства. Прекратите огонь сейчас", - подчеркнул Келлог.

Духовный советник Трампа, пастор Марк Бернс, также выразил свое осуждение нападения на мирное население Украины:

"Эти нападения не только наносят разрушительный вред ни в чем не повинным людям, но и подрывают основополагающие принципы гуманности и правила вооруженных конфликтов", - отметил он в X.

Ранее подобные масштабные удары по Украине оперативно комментировало посольство США в Украине.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что 23 мая около 22:00 в Киеве прогремели взрывы. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атакует столицу беспилотниками.

Напомним, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - зафиксированы разрушения и пострадавшие. По столице россияне запустили много дронов и ракет.

Кроме того, в ночь на 25 мая, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. По данным спасателей, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали. Пострадали 10 человек, 8 из них были спасены спасателями ГСЧС и госпитализированы.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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