Удар по Pin-Up и сыну Богуслаева: Зеленский ввел новый пакет санкций

Применены санкции против девяти юридических и трех физических лиц – граждан РФ.

https://glavred.info/ukraine/udar-po-pin-up-i-synu-boguslaeva-zelenskiy-vvel-novyy-paket-sankciy-10667672.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский ввел санкции / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОПУ

Главное:

Зеленский ввел санкции против физических лиц - граждан Украины

Применены санкции против девяти юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против физических лиц - граждан Украины.

Среди них - экс-нардеп Игорь Мосийчук и блогер Ростислав Шапошников, гражданин Гренады Александр Богуслаев, сына экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Об этом идет речь в указе №345/2025 опубликованном на сайте президента.

видео дня

Согласно приложения к указу санкции были введены также против четырех физических лиц - граждан РФ, в частности, Ахмеда Дудаева – помощника чеченского главы Рамзана Кадырова, а также трех главарей российских криминальных группировок - Сергея Лалакина (Подольское), Сергея Михайлова (Солнцевское) и Геннадия Петрова (Тамбовское).

/ Инфографика: Главред

Санкции против юридических лиц

Зеленский также подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против девяти юридических и трех физических лиц – граждан РФ, связанных с казино Pin-Up. Соответствующий указ №344/2025 опубликован на сайте президента.

Согласно приложению к указу санкции были введены против трех физических лиц – граждан РФ: Дмитрия Пунина; Ивана Банникова и Александра Матяшова.

Также санкции введены в отношении девяти юридических лиц, три из которых зарегистрированы в Украине: ООО "Укр Гейм Технолоджи", ООО "Транитадевелопмент" и ООО "Турбо.Юа".

Санкции СНБО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 1 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующие указы №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубликованы на сайте президента.

18 апреля президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против отдельных граждан Российской Федерации и российских компаний.

12 февраля СНБО принял решение о наложении санкций на народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Больше новостей:

Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред