Зеленский провел заседание СНБО: СМИ сообщают о санкциях против Порошенка

Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенка. Речь может идти о "статье государственная измена". Об этом пишет Forbes.
Причины санкций официально не озвучены, однако один из источников издания предполагает, что речь может идти об обвинении в государственной измене.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что СНБО принял важные решения. Однако, по его словам, детали будут опубликованы 13 февраля.
"Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно", - заявил президент.
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