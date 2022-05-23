УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Покупка угля в ОРДЛО и сделки по нефтепроводу: у Порошенко прокомментировали показания Медведчука

23 мая 2022, 11:38

Адвокат пятого президента назвал происходящее сейчас "пиар-акцией СБУ".

false
Адвокат Порошенко прокомментировал показания Медведчука/ УНИАН

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко прокомментировал показания, которые дал Виктор Медведчук против его подзащитного. По словам Игоря Голованя, показания Медведчука о причастности Порошенко к выводу из государственной собственности нефтепровода и закупки угля в ОРДЛО не соответствуют действительности.

Об этом правозащитник сказал в комментарии "Супільному". Головань назвал обнародование показаний "пиар-акцией СБУ", ведь, по его словам, делом должно заниматься Государственное бюро расследований.

"По нашему мнению вообще то, что делает СБУ – это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должен заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ – это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", – подчеркнул Головань.

Адвокат Порошенко связывает обнародование этой информации именно сейчас с тем, что на сегодня, 23 мая, назначено судебное заседание по делу пятого президента.

"Сегодня назначено судебное заседание относительно ареста на имущество Петра Порошенко. Это обычное давление на суд", – сказал адвокат.

Медведчук дал показания против Порошенко

Напомним, арестованный в Украине кум Путина Виктор Медведчук рассказал о том, как ему удалось вывести из госсобственности нефтепровод и закупить уголь в "ЛДНР". Он подробно рассказал о причастности к этому пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Медведчука, Порошенко, будучи на посту президента, обратился к нему с просьбой связаться с Путиным и принял необходимые решения во всех украинских инстанциях.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. В его деле речь идет об участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса. Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Медведчук находился под домашним арестом, однако в конце февраля стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали 12 апреля, когда он, вероятно, пытался покинуть территорию Украины.

Читайте также:

Петр Порошенко Виктор Медведчук Головань
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:23

Дефицит бензина в Украине: 6 простых советов, которые помогут сэкономить топливо

11:59

Стало хуже после операции: в РФ раскрыли детали состояния здоровья ПутинаВидео

11:54

Украина ведет переговоры об обмене Медведчука на защитников Мариуполя – МВД

11:45

Гороскоп Таро на июнь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - триумф, Стрельцам - глобальные переменыВидео

11:38

Покупка угля в ОРДЛО и сделки по нефтепроводу: у Порошенко прокомментировали показания МедведчукаВидео

Реклама
11:36

Разгром России в Украине близок: как Путин пытается безопасно выйти из тупикамнение

11:34

"Изнасиловали 8-летнюю девочку": рашисты хвастаются дикими "подвигами" в УкраинеВидео

11:26

"Присоединить" к Крыму или России: Колыхаев раскрыл сценарии оккупантов по Херсонской областиВидео

11:16

Санкции против РФ должны сохраниться, даже если она "раскается" – Байден

10:59

"Взрыв на выходе из атаки": ВСУ уничтожили генерала авиации РФ, бомбившего украинские городаВидео

10:41

Медведчук дал показания против Порошенко: все подробностиФотоВидео

10:36

Украинские воины уничтожили подразделение псковских десантников армии РФ вместе с техникойФотоВидео

10:36

Корректировали вражеский огонь: опубликованы имена и фото предателей от ОПЗЖ в МариуполеВидео

10:34

Если Китай нападет на Тайвань, США будут готовы применить военную силу – Байден

10:31

Конфискация активов за поддержку агрессии РФ: Зеленский подписал законВидео

10:12

В ВСУ показали применение знаменитых "Бандеромобилей" с гранатометами Mark 19 – фоторепортажФотоВидео

09:59

За жизнь боролись две недели: умерла попавшая под обстрел рашистов 11-летняя девочкаВидео

09:53

Воруют все, что присмотрели: в селах на Запорожчине армия России устраивает в домах грабежи

09:38

В Москве россиянка громогласно выступила против войны: "Нас все ненавидят"Видео

09:35

ВСУ ликвидировали российского полковника 98-й дивизии ВДВВидео

Реклама
09:17

Берцы приходилось ремонтировать проволокой: матери военных РФ пожаловались на "спецоперацию" Путина

09:11

Мир был готов отдать Украину России, или Почему Путин начал войнумнение

09:00

Мощный ракетный удар РФ по Украине: стало известно о жертвах и разрушенияхВидео

08:53

Армия РФ опасается контратаки ВСУ на Херсон и готовится наступать на юг – Институт изучения войныВидео

08:44

Путин остановится и начнет торговаться за оккупированные территории: Климкин назвал условия

08:44

В Украине оккупанты РФ понесли потери, как СССР в Афганистане за 9 лет – разведка БританииВидео

08:28

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2022: Близнецам – испытания судьбы, Девам – неожиданные деньги, Стрельцам – вещие сны

07:59

Экс-шеф британской разведки спрогнозировал сроки ухода Путина и назвал преемникаВидео

07:40

Кремль сузил свои цели в войне в Украине, перспективы победы тают - The Washington PostВидео

07:33

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: у оккупантов потериВидео

06:39

РФ усилила группировку в Черном море фрегатом Адмирал Макаров, угроза ракетных ударов выросла

06:29

Атака биологическим оружием или случайность: как связаны война в Украине и вспышка обезьяньей оспымнение

05:45

Войска РФ проваливают битву за Донбасс, а на других направлениях уходят в оборону – ЖдановВидео

05:15

Игорь Кондратюк раскритиковал миф о "хороших русских": "Для меня это оксюморон"

04:45

Под 40 гривен за доллар: что известно о взлете курса на "черном" рынкеВидео

04:15

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах: лучшие домашние средства

03:58

16-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными формами в миниВидео

03:40

В Украине резко изменится погода: синоптики сделали важное предупреждениеВидео

03:10

В РФ заканчиваются даже старые ракеты: чем она дальше будет воевать – ответ экспертаВидео

03:02

Единственный сын Потапа рассорился с мамой - Горовая назвала причину

Реклама
02:34

Вечная "обеспокоенность" союзников Украины сменилась мощной поддержкой: эксперт назвал неожиданную причинуВидео

02:26

Джонни Депп спас Кортни Лав от передозировки наркотиками

02:03

Гороскоп Таро на неделю 23-29 мая: Ракам – успех в делах, Скорпионам – жажда мести, Стрельцам – долги

01:35

Полковник ВСУ рассказал, как именно русские заблуждаются насчет своих баз в Крыму

00:51

Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:25

Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми нужно бежать к врачу

00:11

В Запорожье рашисты "отжимают" бизнес у противников "новой власти"

22 мая, воскресенье
23:44

Оккупанты в Буче сожгли заживо троих женщин и ребенкаВидео

23:36

В Украине упростили правила получения водительских прав: что изменилось

23:29

Путину нанесут смертельный удар: таролог раскрыл сроки окончания войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять