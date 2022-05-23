Покупка угля в ОРДЛО и сделки по нефтепроводу: у Порошенко прокомментировали показания Медведчука

Адвокат Порошенко прокомментировал показания Медведчука/ УНИАН

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко прокомментировал показания, которые дал Виктор Медведчук против его подзащитного. По словам Игоря Голованя, показания Медведчука о причастности Порошенко к выводу из государственной собственности нефтепровода и закупки угля в ОРДЛО не соответствуют действительности.

Об этом правозащитник сказал в комментарии "Супільному". Головань назвал обнародование показаний "пиар-акцией СБУ", ведь, по его словам, делом должно заниматься Государственное бюро расследований.

"По нашему мнению вообще то, что делает СБУ – это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должен заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ – это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", – подчеркнул Головань.

Адвокат Порошенко связывает обнародование этой информации именно сейчас с тем, что на сегодня, 23 мая, назначено судебное заседание по делу пятого президента.

"Сегодня назначено судебное заседание относительно ареста на имущество Петра Порошенко. Это обычное давление на суд", – сказал адвокат.

Медведчук дал показания против Порошенко

Напомним, арестованный в Украине кум Путина Виктор Медведчук рассказал о том, как ему удалось вывести из госсобственности нефтепровод и закупить уголь в "ЛДНР". Он подробно рассказал о причастности к этому пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Медведчука, Порошенко, будучи на посту президента, обратился к нему с просьбой связаться с Путиным и принял необходимые решения во всех украинских инстанциях.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. В его деле речь идет об участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса. Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Медведчук находился под домашним арестом, однако в конце февраля стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали 12 апреля, когда он, вероятно, пытался покинуть территорию Украины.

Читайте также: