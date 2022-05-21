Обмен Медведчука: в России удивили вариантом

Обмен Медведчука / Азовсталь, СБУ

В Госдуме России заговорили о возможности обменять бойцов батальона Азов и других защитников Мариуполя на обвиняемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука.

Как сообщает Интерфакс, об этом сообщил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, который является председателем комитета госдумы по иностранным делам.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев", — сказал он, добавив, что решения будут приниматься людьми в Москве, которые имеют соответствующие на то полномочия.

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Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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