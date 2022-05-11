Обмен Медведчука и позиция Путина: Гордон объяснил, почему Кремль тормозит решение вопроса

Путин разочаровался в Медведчуке из-за его сотрудничества с украинским следствием – Гордон / УНИАН, Александр Синица

Президент РФ Владимир Путин вряд ли заинтересован в передаче России своего кума, пророссийского политика Виктора Медведчука. Если бы Медведчук вел себя так же героически, как Вооруженные силы Украины, то Путина интересовал бы обмен. Российский глава государства разочарован тем, что лидер ОПЗЖ сотрудничает с украинскими следователями и дает нужные Киеву показания, а Путин предательства не прощает. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

В эфире Украина 24 он предположил, что Путину не интересен обмен Медведчука, поскольку он разочаровался в своем куме.

"Он для него – отработанный материал, и больше не интересен. Медведчук, если бы вел себя героически, как украинская армия, был бы интересен Путину", - считает Гордон.

По его словам, причиной для разочарования Путина могло стать плодотворное сотрудничество Медведчука с украинским следствием. Путин может расценить ситуацию как предательство, которого он не прощает.

"Насколько я знаю, Медведчук плотно сотрудничает со следствием и дает все необходимые показания. Зачем он Путину?" – утверждает Гордон.

Читайте такжеМедведчук обратился к Зеленскому и Путину - хочет, чтобы его обменяли на людей в МариуполеТакже он добавил, что глава Кремля четко показал свое отношение к Медведчуку, который долгое время представлял интересы России в Украине.

"Он ему просто не интересен. Поэтому, думаю, его даже выменивать не будут, так мне кажется", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

Задержание Виктора Медведчука

Президент Владимир Зеленский 12 апреля заявил, что Служба безопасности Украины провела спецоперацию, итогом которой стало задержание главы политсовета пророссийской партии ОПЗЖ, кума главы РФ Путина, народного депутата Виктора Медведчука. Его подозревают в государственной измене.

В Службе безопасности Украины подтвердили задержание Медведчука. Руководитель спецслужбы Иван Баканов анонсировал проведение государством серьезной работы с людьми, которые работают на Россию.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Медведчука задержали в ходе специальной операции СБУ. Причем, по его словам, задержание произошло не в Киеве.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, согласно которому Медведчук был задержан на западной границе Украины при попытке бегства из страны. Данилов не подтвердил, но и не опроверг версию о том, что Медведчука повязали на границе с Венгрией. Как утверждает чиновник, политик сам переоделся в форму военного ВСУ.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Виктора Медведчука под арест без права внесения залога.

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