Задержание нардепа Медведчука: подробности СНБО

Данилов подчеркнул, что Медведчука задержали именно 12 апреля, а не раньше.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука задержали на западной границе Украины.
Беглого политика не переодевали в военный камуфляж, уточнил чиновник в интервью для BBC.
"Вообще-то он (Медведчук - ред.) хотел попасть в Россию, но (задержание - ред.) было на западной границе", - сказал Данилов, комментируя задержание беглого лидера ОПЗЖ.
На уточняющий вопрос журналиста о том, что Медведчука задержали на границе с Венгрией, секретарь СНБО ответил: "Вы знаете больше нас".
Данилов подчеркнул, что Медведчука задержали именно 12 апреля, а не раньше. Он добавил, что украинские силовые структуры - не пиар-агентства и если что-то происходит, то сразу докладывают обществу.
Секретарь СНБО уточнил, что Медведчук специально переоделся в военную форму, чтобы пересечь украинскую границу.
"Никто его не одевал, это была его одежда", - заявил Данилов.
Задержание Медведчука
Напомним, ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии Оппозиционная платформа – за жизнь Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.
Сама ж Марченко поспешно уехала из Украины в Беларусь. Ее автомобиль зафиксировали на украинской границе во время выезда в пятницу, 18 февраля, около 19:00.
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