Будет несколько жестких пакетов: Зеленский анонсировал санкции на заседании СНБО

На СНБО обсудили результаты по теневым финансовым схемам, которые остановлены.

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Заседание СНБО / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

На заседании СНБО объявлены доклады по финансовой чистоте в стране

Обсуждены программы поддержки людей

На СНБО было принято решение по санкциям

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. На нем были объявлены важные доклады относительно финансовой чистоты в стране. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, были обсуждены программы поддержки людей - граждан Украины и украинских бизнесов, вопросы по финансовой устойчивости Украины.

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"Важные доклады по финансовой чистоте в стране. Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец остановлены", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства.

"Соответствующие материалы - у правоохранительных органов. Расследования должны быть объективными - несмотря на то, кто нарушает закон", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что на СНБО было принято решение о санкциях.

"Списки - вскоре. Будет несколько жестких пакетов. Делаем все необходимое для поддержки наших людей, стабильности и защиты нашего государства", - подытожил глава государства.

Санкции СНБО - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 19 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение СНБО по санкциям. По его словам, санкции предусматривают блокирование пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто способствует России в продолжении войны.

Зеленский также добавил, что украинские правоохранители хорошо поработали в борьбе с предателями и схемами, которые вредят государству.

Известно, что фигуранты санкций лишены государственных наград. Их активы на территории государства заблокированы на 10 лет. Медийную деятельность в Украине вести они не могут.

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Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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