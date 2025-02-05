Будет несколько жестких пакетов: Зеленский анонсировал санкции на заседании СНБО

Ключевые тезисы:
- На заседании СНБО объявлены доклады по финансовой чистоте в стране
- Обсуждены программы поддержки людей
- На СНБО было принято решение по санкциям
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. На нем были объявлены важные доклады относительно финансовой чистоты в стране. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
По его словам, были обсуждены программы поддержки людей - граждан Украины и украинских бизнесов, вопросы по финансовой устойчивости Украины.
"Важные доклады по финансовой чистоте в стране. Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец остановлены", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства.
"Соответствующие материалы - у правоохранительных органов. Расследования должны быть объективными - несмотря на то, кто нарушает закон", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что на СНБО было принято решение о санкциях.
"Списки - вскоре. Будет несколько жестких пакетов. Делаем все необходимое для поддержки наших людей, стабильности и защиты нашего государства", - подытожил глава государства.
Санкции СНБО - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, 19 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение СНБО по санкциям. По его словам, санкции предусматривают блокирование пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто способствует России в продолжении войны.
Зеленский также добавил, что украинские правоохранители хорошо поработали в борьбе с предателями и схемами, которые вредят государству.
Известно, что фигуранты санкций лишены государственных наград. Их активы на территории государства заблокированы на 10 лет. Медийную деятельность в Украине вести они не могут.
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Что известно о СНБО?
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.
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