"Точные цифры": Зеленский раскрыл потери Украины - сколько героев унесла война

Количество ранений больше, чем количество раненых, ведь есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены.

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Зеленский озвучил потери Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевое из заявлений Зеленского:

В войне с РФ погибли 45 100 украинских военных

Армия оккупантов потеряла примерно 350 тысяч военных убитыми

Президент Владимир Зеленский раскрыл потери защитников Украины. По его словам, в войне против России погибли 45 100 украинских военных. В то же время 390 тысяч раз военные получили ранения.

"Относительно наших потерь, точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли и около 390 случаев ранений. Уточню: количество ранений больше, чем количество раненых, потому что есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены. Поэтому количество раненых составляет 390 000. Такая ситуация, но количество раненых людей меньше", - заявил президент в интервью Пирсу Моргану видео дня

Комментируя потери России, Зеленский заявил, что вражеская армия потеряла примерно 350 тысяч военных убитыми.

Кроме этого, по словам Зеленского, 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

"Далее они имеют около 600-700 тысяч раненых, примерно соотношение один к двум, потому что полевая медицина слабее, чем наша, и они не приносят раненых обратно, если человек ранен на поле боя, он остается там, поэтому оценки примерно такие, но они очень четко соответствуют действительности", - подытожил президент.

В то же время, по словам Зеленского, с численностью пропавших без вести и пленных есть проблемы: он не может назвать четкое количество, но Украина работает над этим.

Потери в войне России против Украины - что известно

Как писал Главред, издание The New York Times раскрыло потери ВСУ на фронте. Отмечается, что подсчеты якобы независимых наблюдателей, которые на самом деле симпатизируют одной из сторон, все же свидетельствуют, что Россия теряет примерно вдвое больше солдат.

Президент США Дональд Трамп также назвал новые цифры потерь Украины и РФ. Глава Штатов утверждает, что РФ потеряли 800 тысяч солдат в войне против Украины.

Особенно январь 2025 года стал для оккупантов одним из самых масштабных по потерям. ВСУ уничтожили почти 50 тысяч солдат России, рассказали в Минобороны.

Больше новостей о войне в Украине:

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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