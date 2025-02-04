"Ядерная авария может произойти": МАГАТЭ бьет тревогу из-за опасности - причина

Гросси предупредил о вероятности ядерной аварии в Украине.

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Глава МАГАТЭ осмотрел подстанцию под Киевом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, соцсеть x - rafaelmgrossi

О чем речь:

Глава МАГАТЭ Мариано Гросси прибыл в Украину

В результате прямого нападения РФ на станцию может произойти ядерная авария

Сегодня, 4 февраля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину. Целью поездки было оценить состояние подстанции "Киевской". Именно ее Гросси назвал критически важной для ядерной безопасности в стране.

Как результат поездки, Гросси предупредил о вероятности ядерной аварии в Украине из-за российских обстрелов.

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"Я нахожусь на "Киевской" электрической подстанции - важной части энергосистемы Украины, имеющей решающее значение для ядерной безопасности. Ядерная авария может произойти в результате прямого нападения на станцию, а также из-за перебоев в электроснабжении", - резюмировал глава МАГАТЭ сообщением в сети X (ранее - Twitter).

Важной информацией о станции "Киевская" также поделился доктор физико-математических наук, эксперт по вопросам атомной энергетики Людвиг Литвинский.

"Станция "Киевская" - это часть единой национальной энергосети. Собственно говоря, это подстанция, которая обеспечивает передачу с линии 750 кВ Ровенской АЭС в единую энергосеть и преобразования 750 кВ на 330 кВ, пониженную по напряжению часть сетей и обеспечивает энергопитание ряда областей, это Житомирская, Киевская, ну, несколько других, я даже все не помню. Что касается визита господина Гросси, то это визит в рамках единой поддержки Международного агентства", - отметил эксперт в комментарии "Эспрессо".

Кроме этого, по словам Литвинского, за состоянием работы подстанции также постоянно наблюдает миссия МАГАТЭ. Эксперт объясняет, что она важна для разгрузки Ровенской атомной станции.

"Поскольку в случае, если идет разрушение время части сети, то потребление резко падает, и соответственно атомная станция оказывается в состоянии опасном для ее эксплуатации. Поэтому и нормальная работа, нормальная эксплуатация действительно важна для атомной станции Ровенская атомная. Каждое повреждение подобных подстанций это риск для нормальной работы атомных станций по простой причине - атомные станции не могут терять потребление их электроэнергии, не могут нормально работать в случае, если потребление резко прерывается. Именно поэтому господин Гросси и заявлял об опасности подобных событий относительно разрушения сети от атомных станций к потребителям", - пояснил эксперт по атомной энергетике.

Ядерная опасность из-за оккупации Россией ЗАЭС - детали

Напомним, как сообщал Главред, в 2024 году российские войска неоднократно имитировали обстрел Запорожской атомной электростанции. Впоследствии в ГУР рассказали, откуда запускались дроны для обстрела станции.

Кроме этого, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС.

Впоследствии в ООН выступили с заявлением, что организация требует вывода войск РФ с ЗАЭС. Там указывается, что страна-агрессор Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории этой страны в ее международно признанных границах.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

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Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

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