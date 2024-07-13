В ООН требуют вывода войск РФ с ЗАЭС: что сейчас происходит на станции

Россия игнорирует резолюции международных организаций. На этот раз, с запросом на вывод вооруженных сил РФ с Запорожской АЭС к агрессору обратилась Генассамблея ООН.

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Россию в очередной раз призвали вывести свои войска из Украины / Коллаж: Главред, фото: flickr

Генеральная ассамблея ООН еще 11 июля приняла резолюцию по технической и физической безопасности ядерных объектов Украины. Это касается и Запорожской атомной электростанции.

Как говорится в сообщении Генассамблеи ООН, в документе, соавторами которого являются десятки государств, указывается, что страна-агрессор Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории этой страны в ее международно признанных границах.

Поддержали резолюцию 99 стран, 60 делегаций воздержались от голосования, а представители Беларуси, Бурунди, Кубы, КНДР, Эритреи, Мали, Никарагуа, России и Сирии отдали голоса против.

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Несмотря на очередной призыв мировых лидеров вывести свои силы со станции для обеспечения международной безопасности, Россия не собирается покидать станцию. Более того - оккупанты проводят на ЗАЭС нелегальную модификацию, бесконтрольно вмешиваются в работу станции, чем создают дополнительные угрозы.

Лучшим примером этого является то, что за время российской оккупации Запорожская АЭС пережила несколько блэкаутов, а такое обесточивание является одной из самых серьезных угроз ядерной и радиационной безопасности. Не следует забывать и то, что российские военные продолжают системные обстрелы линий электропередач, несмотря на предупреждения от МАГАТЭ.

Что такое Генеральная Ассамблея ООН? Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

Заявления ООН в контексте российско-украинской войны

Напомним, накануне в ООН сообщили, что "вероятно" в детскую больницу "Охматдет" попала именно российская ракета, а не обломки после работы украинской ПВО.

Кроме этого постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что очередное военное преступление РФ 8 июля должно побудить членов Совета безопасности пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в организации.

Накануне председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис прокомментировал действия российских оккупантов и подчеркнул, что организация хочет, чтобы РФ вывела своих военнослужащих с законных территорий Украины.

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